Лучшие бюджетные смарт-часы 2026 года: эксперт посоветовал сразу 10 моделей

Главными рекомендациями оказались модели от Huawei, CMF и Amazfit.

Хорошие смарт-часы в 2026 году необязательно должны стоять несколько сотен долларов. Эксперт Tech Advisor составил рейтинг доступных моделей и выделил несколько устройств, которые особенно хорошо справляются с разными задачами.

Обозреватель назвал Huawei Watch Fit 4 лучшими бюджетными смарт-часами для большинства. Модель получила яркий AMOLED-экран с пиковой яркостью до 2000 нит, двухчастотный GPS и широкий набор функций для тренировок и мониторинга здоровья. Часы также отличаются тонким корпусом и способны работать до 10 дней без подзарядки.

Главным недостатком стала ограниченная поддержка сторонних приложений. Однако по совокупности характеристик Huawei Watch Fit 4 остаются одним из самых сбалансированных вариантов для тех, кому нужны универсальные смарт-часы без переплаты за флагманские модели. Цена данной модели в Украине колеблется в пределах 6000 грн.

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Если главным критерием является цена, эксперт советует обратить внимание на CMF Watch 3 Pro. Часы оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном, вращающейся заводной головкой и предлагают современный дизайн, который делает модель похожей на более дорогие устройства.

Устройство подходит для отслеживания тренировок и основных показателей здоровья, но стоит также знать о недостатках. В частности, отсутствует NFC, как и полноценная защита для плавания. Его цена составляет ~5000 грн.

Amazfit Bip 6 стоит рассматривать тем, кому важнее всего автономность. Часы получили огромный, почти 2-дюймовый AMOLED-дисплей, встроенный GPS и поддержку Bluetooth-звонков, а также умеют отслеживать уровень кислорода в крови, пульс, сон и тренировки.

Пользователи сообщают о 14 днях автономной работы, хотя при активном использовании показатель составляет около шести дней. Тем не менее, для устройства стоимостью ~3000 грн это очень хороший результат.

Другие модели, которые вошли в рейтинг:

Помимо трех главных рекомендаций, обозреватель Tech Advisor выделил еще несколько интересных моделей, к которым стоит присмотреться в 2026 году:

Amazfit Active 2 – один из наиболее стильных вариантов в доступном сегменте.

Apple Watch SE 3 – оптимальный вариант для владельцев iPhone.

OnePlus Watch Lite – тонкие часы со стильным дизайном и автономностью до 10 дней.

Xiaomi Watch S4 – интересный вариант для тех, кто хочет менять внешний вид часов благодаря сменным безелям.

Xiaomi Watch 2 – самый доступный способ получить полноценные часы на Wear OS с Google Play и приложениями Google.

Google Pixel Watch 3 – вариант для тех, кто хочет получить возможности флагманских часов по сниженной цене.

Xiaomi Smart Band 9 Pro – гибрид фитнес-браслета и смарт-часов.

Ранее эксперты назвали 4 модели смарт-часов, которые не стоят своих денег в 2026 году. Причины разные – слабые "умные" функции, неточная работа датчиков, плохая автономность или просто неудачное соотношение цены-возможностей.

В прошлом году на рынке появился первый Android-смартфон, полноценно работающий с Apple Watch. Хотя для использования часов их все равно нужно сначала настроить через iPhone.

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