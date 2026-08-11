В одном из крупных городов Украины запретили прокат электросамокатов

В течение 14 дней прокатные компании должны полностью освободить улицы от электрических самокатов, зарядных станций и другого сопутствующего оборудования.

Черновицкий городской совет принял решение о расторжении меморандумов с тремя операторами проката электросамокатов – Bolt, Vevi и Jet.ua. Соответствующее решение было принято на заседании Черновицкого городского совета 10 августа, его поддержали 22 депутата.

Согласно проекту решения, причиной стали многочисленные обращения жителей города относительно хаотичного размещения электросамокатов, нарушения правил дорожного движения и создания опасности для участников дорожного движения.

В документе указано, что в течение 14 дней прокатные компании должны полностью освободить улицы от электросамокатов, зарядных станций и другого сопутствующего оборудования. Если компании не уберут самокаты в указанный срок, их заберут на площадку временного хранения с последующим возмещением соответствующих расходов.

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Электросамокаты – другие новости

Напомним, что в Одессе, на "Трассе здоровья", пролегающей вдоль всех центральных пляжей, запретили движение электросамокатов. С 1 августа еженедельно будут проводиться совместные рейды представителей Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, коммунального учреждения "СМЕП" и патрульной полиции для проверки соблюдения запрета.

С 1 июля во Львове пользователи прокатных электросамокатов, оставляющие транспорт в недопустимых местах, должны будут уплачивать дополнительный сбор в размере 100 гривен. В частности, в историческом центре города и прилегающих территориях, граница которых совпадает с внешней границей третьей зоны парковки, оставлять прокатные электросамокаты можно только в специально отведенных местах для парковки.

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