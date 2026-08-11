Нацбанк ослабил гривню к доллару: официальный курс валют на 12 августа

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,76 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 12 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,87 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, несколько укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,76 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,84/44,88 грн/долл., а к евро – 51,74/51,77 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 11 августа подорожал на 10 копеек и составил 45,11 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 44,57 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 9 копеек и составляет 52,12 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,44 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 10 копеек и составил 45,05 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составил 52,15 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 51,15 гривни за единицу иностранной валюты.

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