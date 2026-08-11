Тайваньцы вкладывают большие деньги в Польшу: под Вроцлавом может вырасти целый 'город'

Технопарк в конечном итоге должен занять 280 гектаров.

Тайвань построит в Польше технологический парк. Иностранные инвестиции требует от правительства и местных властей уступок и упрощений, касающихся начала строительства и последующей эксплуатации завода, пишет Gazeta Wroclawska.

"Тайваньская сторона выдвинула требования, касающиеся приобретения земельного участка, программы грантов, а также механизмов найма временных работников. Уже подготовлены нормативные акты, которые обеспечат ускоренную процедуру легализации пребывания для инженеров и специалистов с Востока. Эти вопросы возникают и в рамках других иностранных инвестиционных проектов", – рассказал заместитель министра развития и технологий Михал Ярош.

На данный момент Польша и Тайвань готовят меморандум о взаимопонимании (MOU), в котором будут определены условия сотрудничества.

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"В середине ноября TEEMA представит официальную информацию о финансировании инвестиций в технологический парк. Тайваньцы рассчитывают, что от подписания документа до запуска инвестиционного проекта пройдет 20–24 месяца, – добавил Ярош.

В Мекнине под Вроцлавом построят технологический город с современными заводами, исследовательскими центрами, школами и поликлиниками, что обеспечит до 40 тысяч рабочих мест.

Ранее УНИАН писал, что искать работу в Польше теперь сложнее.

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