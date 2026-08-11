На рынке снова появилась клубника по доступным ценам: сколько она стоит сейчас

Даже в разгар сезона цена на ягоды местами была выше, чем сейчас.

На рынке снова начали активно торговать клубникой, цена которой оптом начинается от 100 гривень за килограмм, сообщают обозреватели Столичного рынка.

"У клубники начался третий сезон. И цена нормальная – 100 гривень. Более крупная ягода стоит 140–160 гривень", – говорится в видеообзоре.

Среди ягод, которые необычно видеть в продаже в середине августа, можно найти черешню по 120 грн/кг и малину из Умани по 300 грн/кг.

Видео дня

Более сезонный сейчас персик предлагают оптом по 50 грн/кг – фрукт сорта Redhaven массово везут из Измаила. До 85 грн/кг, в зависимости от размера, стоит сорт "Белый лебедь". В целом на рынке есть и более мелкие персики по 35 грн/кг. Абрикосы несколько дороже персиков – с ценами в среднем 60–80 грн/кг.

Довольно крупную сливу можно найти по цене 30 грн/кг. Сорт "Киргизская" стоит уже дороже – 45 грн/кг. Виноград везут из Никополя – его продают по цене от 140 до 160 грн/кг.

Килограмм яблок сорта "Антоновка" стоит 30 гривень. "Белый налив" продают по цене 20–40 грн/кг. В продаже также есть груши по цене 45 грн/кг.

Между тем, цены на клубнику на львовском рынке "Шувар" с середины прошлой недели держатся на среднем уровне 190 грн/кг, при минимальной цене 170 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

На прошлой неделе в Украине больше всего подешевели огурцы и арбузы. Оптовые цены на огурцы упали до 8–25 грн/кг против 15–30 грн/кг неделей ранее. Килограмм арбузов подешевел с 10–13 до 7–10 грн/кг, а дынь – с 25–40 до 18–28 грн/кг.

Директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдига предупредил, что в конце июля фермеры сдавали ранний картофель с полей по 7 грн за килограмм. Однако этот овощ может ощутимо подорожать из-за снижения урожайности на 30% по сравнению с прошлым годом.

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