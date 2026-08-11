На рынке снова появилась клубника по доступным ценам: сколько она стоит сейчас

На рынке снова начали активно торговать клубникой, цена которой оптом начинается от 100 гривень за килограмм, сообщают обозреватели Столичного рынка.
"У клубники начался третий сезон. И цена нормальная – 100 гривень. Более крупная ягода стоит 140–160 гривень", – говорится в видеообзоре.
Среди ягод, которые необычно видеть в продаже в середине августа, можно найти черешню по 120 грн/кг и малину из Умани по 300 грн/кг.
Более сезонный сейчас персик предлагают оптом по 50 грн/кг – фрукт сорта Redhaven массово везут из Измаила. До 85 грн/кг, в зависимости от размера, стоит сорт "Белый лебедь". В целом на рынке есть и более мелкие персики по 35 грн/кг. Абрикосы несколько дороже персиков – с ценами в среднем 60–80 грн/кг.
Довольно крупную сливу можно найти по цене 30 грн/кг. Сорт "Киргизская" стоит уже дороже – 45 грн/кг. Виноград везут из Никополя – его продают по цене от 140 до 160 грн/кг.
Килограмм яблок сорта "Антоновка" стоит 30 гривень. "Белый налив" продают по цене 20–40 грн/кг. В продаже также есть груши по цене 45 грн/кг.
Между тем, цены на клубнику на львовском рынке "Шувар" с середины прошлой недели держатся на среднем уровне 190 грн/кг, при минимальной цене 170 грн/кг.
Цены на продукты в Украине – последние новости
На прошлой неделе в Украине больше всего подешевели огурцы и арбузы. Оптовые цены на огурцы упали до 8–25 грн/кг против 15–30 грн/кг неделей ранее. Килограмм арбузов подешевел с 10–13 до 7–10 грн/кг, а дынь – с 25–40 до 18–28 грн/кг.
Директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдига предупредил, что в конце июля фермеры сдавали ранний картофель с полей по 7 грн за килограмм. Однако этот овощ может ощутимо подорожать из-за снижения урожайности на 30% по сравнению с прошлым годом.