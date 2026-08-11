Правоохранители сообщили о предъявлении подозрения 76 руководителям ТЦК, - Нацполиция

Кроме того, проверяются 2,5 тысячи случаев возможного незаконного бронирования.

В Украине сообщили о подозрении 76 руководителям ТЦК различного уровня. Об этом в комментарии "Укринформ" сообщил и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Он добавил, что правоохранители также проверяют принятие решений военно-медицинскими комиссиями. В результате этих действий проверяются обстоятельства возможного незаконного освобождения от военной службы почти 2,5 тыс. военнообязанных. Кроме того, на данный момент уже отменено 6,5 тыс. незаконных решений ВЛК.

"Для меня принципиально важно, чтобы закон одинаково действовал как в отношении военнообязанного, так и в отношении должностного лица, ответственного за мобилизацию или принимающего решения в составе ВЛК… Но столь же важно, чтобы ответственность всегда была индивидуальной и основывалась на доказательствах. Мы не можем допустить, чтобы разоблачение конкретных злоупотреблений превращалось в кампанию против всех сотрудников ТЦК или в автоматическую отмену законных заключений в отношении людей, которые действительно страдают тяжелыми заболеваниями или имеют ранения", - сказал Цуцкиридзе.

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Он также добавил, что с начала полномасштабной войны правоохранительные органы расследовали 428 уголовных дел, связанных с содействием уклонению от службы, оформлением фиктивных медицинских заключений и организацией выезда за границу. 105 из них, по его словам, уже переданы в суд, по остальным продолжается досудебное расследование.

"Среди фигурантов есть сотрудники и руководители ТЦК разного уровня - например, мы уже сообщили о подозрении 76 таким руководителям. И эта работа будет продолжена. Отдельно работаем со схемами фиктивного бронирования. Сейчас проверяем обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2,5 тыс. военнообязанных. Также в центре нашего внимания - решения военно-врачебных комиссий: в ходе следствия изъяли более 83,5 тыс. постановлений ВВК, а 6,5 тыс. незаконных решений уже отменены", - добавил он.

Цуцкиридзе также сообщил, что в Украине уже сообщено о подозрении в совершении 6 417 уголовных правонарушений по статье 336 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). В суд на данный момент направлено 6 162 обвинительных акта.

Мобилизация в Украине: важные новости

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскрыл масштабы коррупции в ТЦК и СП. По его словам, за то, чтобы сотрудники ТЦК выпустили их из автомобиля во время мобилизации, военнообязанные платят 10 тыс. долларов взятки. Если же его доставили в военкомат, то с него требуют уже вдвое больше.

Также Лубинец заявлял, что наиболее сложной является ситуация с мобилизацией в Закарпатье, откуда поступает больше всего жалоб на незаконные действия сотрудников ТЦК и СП. В то же время он отметил, что есть "два положительных региона", где количество таких жалоб наименьшее - это Кировоградская и Хмельницкая области.

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