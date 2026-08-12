Он размером с лисицу, но крадёт добычу у львов и выживает после укусов самых ядовитых змей

Хотя название намекает на любовь к меду, основной рацион – это грызуны, рептилии и личинки.

Медоед, или ратель, – хищник размером с лису, который не боится нападать даже на львов и леопардов, грабит пчелиные ульи и выживает после укусов самых ядовитых змей мира, сообщает BBC Wildlife.

Животное принадлежит к семейству куньих – тому же, что и барсуки, ласки и выдры. Это крупнейший наземный представитель куньих в Африке: тело животного достигает 55–77 см в длину, к этому добавляется хвост 12–30 см, а высота в холке у медоеда всего 23–28 см. Самки меньше самцов. У животного 4-сантиметровые когти и зубы, способные раскусить панцирь черепахи.

Интересно, что раньше учёные относили медоеда к настоящим барсукам, однако позже выяснилось, что он ближе к куницам, поэтому животное выделили в отдельный подсемейство Mellivorinae.

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Несмотря на репутацию бесстрашного бойца, на самом деле медоеды стараются избегать конфликтов.

Натуралистка Коллин Бегг, отвечавшая на вопросы для BBC Wildlife, рассказала:

"Несмотря на их репутацию самых бесстрашных животных в мире, медоеды стараются избегать неприятностей. Я видела, как они бросались в нору, уловив свежие следы льва или леопарда".

По её словам, животные нападают преимущественно тогда, когда их застают врасплох – часто это происходит во время рытья нор, когда медоед, имея слабое зрение и уткнувшись носом в землю, не замечает опасности рядом. Испуганный зверь бросается на обидчика, выделяя резкий запах из анальных желез, встает на дыбы и вздымает шерсть – и обычно этого достаточно, чтобы отпугнуть даже крупного хищника. А благодаря очень подвижной коже медоед может вывернуться и укусить нападавшего, даже если тот его уже схватил.

Хотя название животного намекает на любовь к мёду, основной рацион медоеда – это грызуны, рептилии и личинки насекомых, а иногда и детёныши антилоп, гепардов или даже орлиные птенцы. Значительная часть добычи – ядовитые змеи, в частности, шумящая гадюка и капская кобра. Считается, что с годами медоеды приобретают определенный иммунитет к яду.

"Я встречала особь, которую шумящая гадюка укусила в морду. Несмотря на сильный отек на щеке, уже через пять часов он снова гонялся за змеями", – рассказала Бегг.

Медоеды встречаются на обширной территории – в Африке к югу от Сахары, на юго-западе Азии и на Индийском субконтиненте. Из-за этого они нередко вступают в конфликт с людьми, в частности с фермерами и пчеловодами: животное способно проникнуть даже в прочно построенный курятник. В Индии также фиксировались случаи, когда медоеды раскапывали человеческие захоронения.

Несмотря на агрессивный нрав, сами медоеды, особенно молодые, часто становятся добычей львов, леопардов и гиен. По классификации Международного союза охраны природы вид имеет статус "вызывающий наименьшее беспокойство" – благодаря широкому ареалу и неприхотливости к среде обитания.

Мир животных

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