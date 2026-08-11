В Германии могут разрешить спецслужбам проводить превентивные кибератаки против РФ, – Die Welt

Председатель парламентского контрольного комитета Марк Генрихманн отметил, что лучший дрон – это тот, который никогда не взлетает и, следовательно, не представляет угрозы для жизни людей в Германии.

Председатель парламентского контрольного комитета Марк Генрихманн намерен предоставить спецслужбам полномочия проводить операции на территории России, сообщает Die Welt.

При этом издание отметило, что критики предостерегают немецкое правительство от значительного расширения полномочий спецслужб.

Поясняется, что Генрихманн намерен предоставить немецким разведывательным службам полномочия для проведения превентивных кибератак против российских производителей дронов.

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Примечательно, что это является частью реформы разведывательных служб, к подготовке которой он сейчас присоединяется.

"Простой сбор информации в будущем уже не будет достаточным. Лучший дрон – это тот, который никогда не взлетает и, следовательно, не угрожает человеческим жизням в Германии. Мы действительно должны предоставить нашим службам возможность, чтобы они, в идеальном случае, могли парализовать и вывести из строя как сам ударный дрон в России, так и завод, на котором его производят, прежде чем он будет направлен против немецкого аэропорта или против безопасности жизни и здоровья людей в Германии", – считает он.

По словам Генрихмана, необходимо "перестроить спецслужбы по-новому, в идеале – опередить угрозу".

В статье отмечается, что для превентивных действий необходимы соответствующие "оперативные возможности" спецслужб.

В интервью газете Rheinische Post Генрихманн отметил: кибератаки, саботаж и шпионаж или несанкционированные пролеты дронов "в настоящее время стали реальностью, к которой мы должны быть лучше подготовлены".

По этой причине председатель парламентского контрольного комитета считает, что Федеральная разведывательная служба и Федеральное управление по защите конституции нуждаются в "необходимых правовых и технических возможностях", чтобы своевременно выявлять угрозы и всесторонне выяснять их источники.

Издание сообщило, что в среду, 12 августа, Кабинет министров Германии должен рассмотреть реформу законов о Федеральной разведывательной службе (BND) и Службе защиты Конституции.

"Реформа должна поднять немецкие разведывательные службы на уровень, который для наших европейских партнеров уже давно является само собой разумеющимся", – заявил политик из ХДС.

В то же время предложенные изменения уже вызывают критику. Эксперт по вопросам безопасности от партии "Зеленые" Константин фон Нотц назвал реформу немецких разведывательных служб "запоздалой".

Он пояснил, что для выполнения своей важной работы им нужны "современные и конституционные правовые основы". Однако, по его словам, не хватает "усиления контроля, в частности со стороны парламента".

Кроме того, отмечает издание, Общество за права и свободу (GFF) опасается, что реформа приведет к "значительному расширению полномочий спецслужб".

"Федеральная разведывательная служба (BND) и Управление по защите конституции должны получить возможность глубоко вмешиваться в основные права граждан благодаря расширенному применению государственных троянских программ, анализа искусственного интеллекта практически без защитных мер, доступа к частным видеокамерам и даже ответных хакерских атак, хотя законодательные ограничения во многих случаях остаются расплывчатыми и недостаточными", – критикует Кай Диттманн из этой организации.

Он призвал к кардинальному пересмотру законопроекта, который "в значительной степени противоречит Конституции".

Недавние инциденты с беспилотниками в Германии

Ранее УНИАН сообщал, что над базой Бундесвера возле Мехерниха, на которой проводятся техническое обслуживание и ремонт систем противовоздушной обороны Patriot, было зафиксировано 6 пролетов беспилотников. Примечательно, что на этой базе расположен склад материально-технического обеспечения с усиленными мерами безопасности в хорошо защищенном подземном объекте на глубине 130 метров. На площади в 30 тысяч квадратных метров хранятся оборудование и запасные части для военной техники вооруженных сил – это один из ключевых элементов логистической сети Бундесвера.

Также мы писали, что в аэропорту немецкого Лейпцига беспилотник ударил украинский грузовой самолет в крыло, но не взорвался. По данным Die Zeit, на дроне было обнаружено ДНК. Более того, эти следы совпадают со старым образцом, который был задокументирован в 2024 году в связи с поджогом логистического центра DHL в Лейпциге. Однако, согласно информации, полученной изданием, на данный момент нет никаких доказательств связи между этими двумя делами.

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