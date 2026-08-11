В Венгрии избрали нового президента: что о нем известно

Новый президент официально вступит в должность 19 августа.

Национальная ассамблея Венгрии проголосовала за избрание новым президентом 73-летнего юриста и бывшего главы Верховного cуда Андраша Баку. За его назначение проголосовали 140 депутатов, а еще 6 - выступили против, пишет Telex.

Отмечается, что Бака официально вступит в должность 19 августа. Бывшая правящая коалиция "Фидес-КДНП" ранее объявила, что не будет участвовать в голосовании.

В издании напомнили, что ранее оппозиция раскритиковала Баку за его предыдущие решения по делам 1956 и 2006 годов. Например, Бенце Ретвари из "Христианско-демократической народной партии" заявил, что Бака, будучи членом Европейского суда по правам человека, "оправдал" одного из обвиняемых по делу о серийных расстрелах 1956 года. Также Ласло Торочкаи, председатель партии "Наша Родина", выступил в парламенте по поводу отказа Баки выплатить компенсацию "жертвам политического террора 2006 года".

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В издании поделились, что в 1991–2008 годах Бака работал в Европейском суде по правам человека. В 2009 году он возглавил Верховный суд Венгрии, а спустя два года он был уволен после проведения конституционной реформы. Сам Бака считает, что его увольнение связано с критикой судебной реформы правительства экс-премьера Виктора Орбана.

Венгрия заблокировала дальнейшие переговоры о вступлении Украины в ЕС

Ранее Financial Times писало, что новое правительство Венгрии по-прежнему блокирует переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, хотя его позиция и не кажется столь же неуступчивой, как во время правления Виктора Орбана.

Европейская комиссия утверждает, что Украина выполнила все формальные требования для начала переговоров по всем шести кластерам, но Венгрия при Викторе Орбане блокировала начало процесса. В мае в Будапеште сменилось правительство, и Венгрия дала согласие на открытие первого кластера "фундаментальных вопросов". Чуть позже был запущен второй кластер, охватывающий вопросы внешней политики и безопасности.

Однако на прошлой неделе Будапешт отложил открытие следующих кластеров, касающихся вопросов интеграции украинской экономики в единый рынок ЕС, а также более широкой экономической и социальной политики. Как сообщили журналистам два источника, знакомые с этим вопросом, новое правительство Венгрии не хочет полностью отказываться от политики, проводимой его предшественником.

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