России никто не давал гарантий относительного того, что НАТО не будет расширять свою инфраструктуру в Европе.

России никто не обещал, что расширения НАТО не будет, и сейчас давать формальных гарантий ей не будут.

Об этом сказал американский политолог Ариэль Коэн на телеканале "Украина 24", отвечая на вопрос, может ли Запад пообещать Кремлю, что расширения НАТО на востоке Европы не будет.

"Формальных гарантий не будет, потому что формально гарантия может быть только как международное соглашение, международный договор, ратифицированный Сенатом. В Сенате его не ратифицируют", - сказал Коэн.

Эксперт подчеркнул, что России изначально никто не давал гарантий о том, что НАТО не будет расширять свою инфраструктуру в Европе.

"Никто не обещал (России - ред.) не расширять НАТО. Это ложь. Я разговаривал с каждым человеком, который был в это дело вовлечен, лично разговаривал. Никто, ни один человек мне не сказал - "мы им это обещали". Кроме того, они разве дети? Они не знают, что такие обещания делаются именно в виде международного договора, которого никогда не было? Они сами не представили черновик для переговоров по такому договору, не сделали этого. Этого не было. И кто сейчас этот договор будет ратифицировать? Никто", - сказал Коэн.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вето и сферы влияния, чтобы контролировать решение Украины о желании присоединиться к Альянсу. Он подчеркнул, что только Украина и 30 стран-членов будут решать, когда Украина присоединится к Альянсу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что призывы Путина о получении гарантий о невступлении Украины в НАТО являются неправомерными. По словам Кулебы, Москва не может помешать сближению Украины с Альянсом и не имеет никакого права голоса в соответствующих дискуссиях.

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В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Столтенберг играет с огнем, когда говорит, что третьи страны не имеют права голоса в вопросе расширения НАТО. Лавров считает, что декларация Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса, это "мина в основу конструкции европейской безопасности".

Путь Украины в НАТО

В коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ.

Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

Страны НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году подтвердят решение о будущем членстве Украины.

Курс на НАТО в законодательстве Украины

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

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В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. Среди прочего, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость обретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

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Автор: Александр Топчий