Украина получит САУ 'Марта': что известно о количестве и сроках поставок

Соглашение о производстве на сумму 750 млн евро было заключено в конце 2025 года.

Украина получит 200 самоходных артиллерийских установок (САУ) "Марта" в 2027 году на шасси Mercedes-Benz Zetros, заказанных Германией, сообщил представитель Краматорского завода тяжелого станкостроения (КЗТС) в интервью изданию "Оборонка".

Сообщается, что соглашение о производстве на сумму 750 млн евро было заключено в конце 2025 года.

"САУ будут изготавливаться на немецких шасси, которые поставляются Украине в рамках военной помощи", – говорится в сообщении.

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Представитель завода сообщил, что САУ будут изготавливаться на немецких шасси, которые поставляются Украине в рамках военной помощи. Он добавил, что новая САУ должна "заменить всю западную 155-мм артиллерию с короткими стволами", поскольку западные системы сейчас "невозможно нормально обслуживать, и стоит это очень дорого".

Кроме того, она также должна заменить оставшиеся менее точные и дальнобойные советские системы калибров 122 мм и 152 мм.

Однако представитель завода не уточнил, речь идет только о замене западных и советских САУ или всей артиллерии в целом.

"Сейчас этот проект находится на стадии реализации, машины будут поставлены в 2027 году. Это было очень сложно, ведь лоббизм никто не отменял, и там, в Германии, были компании, которые хотели поставить эти гаубицы самостоятельно. Мы преодолели много как украинских, так и международных препятствий, чтобы подписать этот контракт. Помогли простота нашей гаубицы, доступная цена и массовость производства", – рассказал он.

Примечательно, что впервые о планах создать САУ "Богдана" с коротким стволом длиной 39 калибров стало известно в сентябре 2024 года.

Украина и Германия: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что военные эксперты предположили, что на вооружении ВСУ уже давно находятся и защищают небо немецкие зенитные артиллерийские комплексы Skyranger 35. Первое официальное видео с новейшей системой обнародовал 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк Воздушных сил ВСУ. На кадрах показана сама установка, а также момент поражения воздушной цели. Как отметили эксперты, сам факт публичной демонстрации вооружения означает, что определенное количество Skyranger 35 было передано Украине в режиме секретности и без лишней огласки.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем российскую атаку на аэродром в Лейпциге, а также соглашение об усилении возможностей для защиты стран. Зеленский подчеркнул, что Украина готова помогать экспертизой, опытом или в других сферах, где это необходимо Германии. Он добавил, что в настоящее время команды уже дорабатывают текст Drone Deal, который расширит возможности для защиты как Германии, так и Украины.

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