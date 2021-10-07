В коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО посредством реализации Плана действий по членству.

На саммите НАТО в 2022 году, который состоится в Мадриде, страны-члены Организации Североатлантического договора подтвердят решение о будущем членстве Украины в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе после встречи Североатлантического совета с советниками по вопросам национальной безопасности стран-членов Альянса.

Генеральный секретарь отметил, что дата саммита, который состоится в следующем году, будет обнародована в ближайшее время.

"Что касается решений, я считаю, что сейчас рановато делать вывод, какие именно решения на саммите в следующем году примут лидеры, но я абсолютно уверен, что союзники продолжат придерживаться ранее заявленных позиций, а именно: что мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет наших близких партнеров - Грузии и Украины. Мы также поддерживаем наше решение, когда речь идет об их стремлении присоединиться к НАТО. И мы продолжим обеспечивать практическую и политическую поддержку, чтобы они могли приблизиться к дальнейшей евроатлантической интеграции", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте такжеВ Кремле говорят, что контактировали с Киевом по поводу встречи Путина и ЗеленскогоКроме того, генеральный секретарь положительно оценил сотрудничество НАТО в целом и на двустороннем уровне с Украиной и Грузией.

Столтенберг напомнил, что несколько недель назад в Нью-Йорке встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы продолжаем укреплять наше сотрудничество и партнерство с Украиной и Грузией. И, кроме того, это будет вопрос, который мы затем рассмотрим во время подготовки к предстоящему саммиту в Мадриде в следующем году", - добавил он.

Саммит НАТО в 2022 году

Как сообщал УНИАН, следующий саммит глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО состоится в Испании в 2022 году.

В коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО посредством реализации Плана действий по членству (ПДЧ).

Президент США Джо Байден заявил, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Президент США подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить План действий по членству в Альянсе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

Автор: Виталий Саенко