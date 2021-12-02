Глава украинской дипломатии назвал "неправомерными" призывы Путина о получении Россией гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что призывы президента Российской Федерации Владимира Путина о получении гарантий о невступлении Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО) являются неправомерными.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом Кулеба сказал журналистам по итогам участия в заседании Североатлантического совета НАТО и двусторонних переговоров в Риге.

Глава украинской дипломатии назвал "неправомерными" призывы Путина о получении Россией гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.

По словам Кулебы, Москва не может помешать сближению Украины с Альянсом и не имеет никакого права голоса в соответствующих дискуссиях.

"Любые российские предложения обсудить с НАТО, США или другими странами любые так называемые гарантии, что Альянс не будет расширяться на Восток, неправомерны", - подчеркнул Кулеба.

Также глава МИД подтвердил настроенность Украины продолжать широкомасштабные реформы для трансформации украинского сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Он также сообщил, что союзники НАТО положительно оценивают достигнутый Украиной прогресс в реформах.

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Как сообщал УНИАН, 1 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

"В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать по этому поводу предметные переговоры", - заявил Путин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет права вето и сферы влияния, чтобы контролировать решение Украины о желании присоединиться к Альянсу.

Автор: Виталий Саенко