Уже идет "раскачка": эксперт предупредил о возможном распространении агрессии РФ на другие регионы (видео)

Експерт предполагает, что «послезавтра может возникнуть некий кризис в полетах самолетов над Северным морем» и может возникнуть кризис на Кавказе.

Российская агрессия может распространиться не только на Украину и Сирию, не исключены конфликты и провокации в странах Прибалтики и на Кавказе.

Читайте такжеДонбассу может грозить участь Сирии - польский посол

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил старший сотрудник Атлантического совета Ариэль Коэн.

«Не надо тешить себя надеждами, что это последний раз, когда мы заговорили о третей мировой войне, к сожалению», – отметил эксперт.

Для России, по его словам, в Европе, кроме Украины есть и другие «театры военных действий», например – балтийский, который сейчас временно затих. Он отмечает, что в Латвии уже идет «раскачка» – демонстрации русскоязычного населения против реформы образования.

Он предполагает, что «послезавтра может возникнуть некий кризис в полетах самолетов над Северным морем», может возникнуть кризис на Кавказе и также, кроме Сирии, есть другие отрасли противостояния – в частности, киберпространство и информационное пространство.