Украинцы уезжают из Польши: в СМИ сообщили, какую страну они выбирают для новой жизни

Только в июле число граждан Украины, имеющих статус временной защиты в Польше, сократилось на 8,11 тыс. и составляет 953,1 тыс.

Новые данные Евростата ясно свидетельствуют о том, что часть украинских военных беженцев в последнее время покидает Польшу, сообщает RMF24.

Издание отметило, что только в июле количество граждан Украины, имеющих статус временной защиты в Польше, сократилось на 8,11 тыс. и составляет 953,1 тыс. В июне же страну покинули 6,3 тыс. граждан Украины, пользующихся временной защитой ЕС.

В свою очередь, в Германии в июне находилось почти 1,29 млн человек, пользующихся защитой. В Чехии же на конец июня их было около 381 тыс. человек.

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Издание сообщило, что именно южный сосед Польши всё чаще становится выбором украинских беженцев, решивших покинуть эту страну.

Примечательно, что высокие показатели в отчете за июль также зафиксированы в Испании (272,3 тыс.), Румынии (219,4 тыс.) и Словакии (149,0 тыс.).

Издание пояснило, что эти данные взяты из опубликованного обновления базы данных Евростата о лицах, пользующихся временной защитой, введенной в Европейском Союзе после российской агрессии против Украины, начавшейся в феврале 2022 года.

Интересно, что те же статистические данные свидетельствуют о том, что украинцы по-прежнему остаются, несомненно, самой многочисленной группой, пользующейся временной защитой в Европейском Союзе.

"В июне о предоставлении такого статуса подали заявки более 24 тыс. граждан Украины, а их доля в общем количестве лиц, находящихся под защитой, составила 98,5 %", – говорится в статье.

Украинцы в Польше: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что журналистка Анна Гусарская утверждает, что отношение поляков к украинцам с начала полномасштабной войны изменилось. Она привела данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство поляков критикует военную помощь Украине, а 52% больше не хотят принимать беженцев. Журналистка отметила, что украинцы из-за этого находятся в растерянности, а некоторые планируют переехать в другую страну. По мнению журналистки, украинцев воспринимают как конкурентов на польском рынке труда, а украинских женщин – еще и на рынке знакомств.

Также мы писали, что заместитель министра по делам семьи, труда и социальной политики Польши Себастьян Гаевский заявил, что польское правительство до 2028 года не будет повышать сумму социальной помощи на детей по программе "800+", которую получают и беженцы из Украины. Он добавил, что право на пособие "800+" будет продлеваться автоматически со следующего периода выплаты. Министр отметил, что это существенное изменение, поскольку до сих пор украинские родители должны были сами подавать заявление на продление пособия. Текущая сумма в 800 злотых (более 9,5 тыс. грн) выплачивается с января 2024 года, и закон о государственной помощи на воспитание детей не предусматривает индексации.

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