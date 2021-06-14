Лидеры НАТО обязались поддерживать реформы для приближения Украины к Альянсу.

Украина станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО) с помощью Плана действий для членства (ПДЧ).

Об этом говорится в коммюнике глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО, которым располагает УНИАН, по итогам их саммита в Брюсселе.

"Мы подтверждаем принятое в 2008 году решение на Бухарестском саммите, что Украина станет членом Альянса благодаря Плану действий для членства (ПДЧ), который является неотъемлемой частью процесса", - отмечается в коммюнике.

"Мы твердо выступаем в поддержку права Украины решать собственное будущее и внешнеполитический курс без внешнего вмешательства. Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремлений относительно членства в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все имеющиеся инструменты под эгидой Комиссии Украина-НАТО для достижения ее цели в воплощении принципов и стандартов НАТО", - отмечают лидеры НАТО.

Также сказано, что успех во внедрении широкомасштабных и необратимых реформ, в том числе в борьбе с коррупцией, содействие всестороннему политическому процессу и реформе децентрализации, которая основывается на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства права, будут иметь решающее значение в создании основы для обеспеченной и мирной Украины.

Также особенно важны дальнейшие реформы в секторе безопасности, в том числе реформирование Службы безопасности Украины.

Путь Украины в НАТО: детали

В 2008 году в Бухаресте (Румыния) состоялся саммит НАТО, на котором Украине и Грузии не предоставили ПДЧ, но заявили, что обе страны в будущем станут членами Альянса и двери к членству в НАТО остаются открытыми.

Читайте такжеЗеленский просит Байдена четко прояснить возможность получения Украиной ПДЧ в НАТОПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

9 февраля генеральный секретарь НАТО Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В Посольстве США также заявляли, что для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины необходим прогресс в "тяжелых, но важных" реформах.

5 марта вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что сейчас не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирчи Джоане заявил, что в альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине Плана действий для членства.

9 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже имеет все инструменты для потенциального присоединения к НАТО.

11 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры НАТО на саммите должны подтвердить политику "открытых дверей" для Украины и Грузии.

Лидеры НАТО обязались поддерживать реформы для приближения Украины к Альянсу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко