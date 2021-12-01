Генеральный секретарь НАТО констатирует, что только Украина и 30 стран-членов будут решать, когда Украина присоединится к Альянсу.

Россия не имеет права вето и сферы влияния, чтобы контролировать решение Украины о желании присоединиться к Альянсу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня заявил в Риге на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса.

В частности, его спросили, станет ли членство Украины в НАТО сигналом к деэскалации.

Столтенберг сказал, что такое утверждение как "Россия имеет сферы влияния" является неприемлемым.

По его словам, Россия "пытается возродить определенную приемлемость того, что имеет право контролировать, что делают или не делают соседи".

"И это тот мир, к которому мы не хотим возвращаться, когда великие державы имеют голос и своего рода право устанавливать ограничения на то, что суверенные независимые государства могут делать", - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что представляет небольшую страну Норвегию, которая граничит с Россией.

"И я очень рад, что наши страны-члены НАТО никогда не соглашались на то, что Россия якобы имеет право устанавливать сферы влияния на севере, пытаясь решать за Норвегию, как небольшую и независимую страну, что она может и не может делать. И это в той же мере касается Украины. Украина - это независимое и суверенное государство, которое имеет международно признанные границы, гарантированные Россией и всеми другими странами, и эти международно признанные границы должны уважаться. И, конечно, это касается Крыма как части Украины, и Донбасса как части Украины", - подчеркнул Столтенберг.

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"Поэтому, эта идея, что поддержка НАТО для суверенного государства - это провокация, неверна. Это уважение суверенитета воли украинского народа. Я думаю, что это больше говорит о России, а не НАТО. НАТО - это оборонный альянс. НАТО ни для кого не является угрозой, но НАТО уважает решение стран, таких как Балтийские страны, Польши, когда они решили присоединиться, но и также уважает решение Украины, которая стремится к членству в НАТО. Мы заявили, что она станет членом, но, конечно, это зависит от нас, - от 30 стран-членов НАТО, чтобы решать, когда Украина будет готова к вступлению, когда она будет соответствовать стандартам. Мы помогаем ей на пути к членству в вопросе реформ и поддержки, в борьбе с коррупцией и укреплении оборонных и безопасностных институций", - сказал Столтенберг.

В связи с этим он констатирует, что только Украина и 30 стран-членов будут решать, когда Украина присоединится к Альянсу.

"Россия не имеет вето, не имеет голоса и не имеет права устанавливать ее сферу влияния, чтобы пытаться контролировать ее соседей", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Путь Украины в НАТО

В коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ.

Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

Страны НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году подтвердят решение о будущем членстве Украины.

Курс на НАТО в законодательстве Украины

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

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В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. Среди прочего, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость обретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

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Автор: Виталий Саенко