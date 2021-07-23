Решением предусмотрен ряд поручений правительству, СБУ, Министерству обороны.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора".

Об этом говорится в указе главы государства №307/2021 от 23 июля.

Данным решением СНБО, в частности, поручил Кабинету министров проанализировать в двухмесячный срок состояние выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и принять меры для повышения эффективности их реализации. Правительство также должно проработать вопрос о создании в центральных органах исполнительной власти и других государственных органах отдельных структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции Украины. В трехмесячный срок Кабмин должен проработать вопрос о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО.

Читайте такжеЗеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве чиновников

Кроме того, правительство должно обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для перехода на новую систему оборонных закупок.

Министерству обороны поручено принять меры с целью безотлагательного назначения военного представителя Миссии Украины при НАТО, Службе безопасности Украины – подготовить и внести проект закона "О безопасности классифицированной информации" (новая редакция закона "О государственной тайне").

Еще несколько поручений под грифом "секретно".

Автор: Светлана Закелова