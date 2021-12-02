Глава МИД России считает, что декларация Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса, это "мина в основе конструкции европейской безопасности".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг играет с огнем, когда говорит, что третьи страны не имеют права голоса в вопросе расширения НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление прозвучало в Стокгольме на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Решение Бухарестского саммита НАТО в апреле 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО - Мина в именно в основу конструкции европейской безопасности. Один раз в августе 2008 года уже рванула, когда Саакашвили находился в эйфории от НАТО-перспективы, решился на авантюру, которая обернулась тяжелыми последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте. Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и утверждают, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права высказывать свою позицию, — эти люди играют с огнем. Я убежден в том, что они не могут этого не осознавать", — заявил Лавров.

Читайте такжеКулеба прокомментировал призывы Путина по получению гарантий о невступлении Украины в НАТО"Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей на плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемы", — сказал Лавров.

Он отметил, что ссылается на заявление Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 30 ноября, в котором подчеркивается "недопустимость провокационной военной активности на территориях, смежных в зоне ответственности стран-членов этой организации".

"Безопасность либо неделима, либо ее нет", — сказал Лавров.

По словам Лаврова, в НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения российских предложений по деэскалации напряженности и предотвращения опасных инцидентов.

"Наоборот, военную инфраструктуру Альянса безответственно приближают к российским границам. В Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны, которые могут быть использованы как ударные комплексы. Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности. Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного двойного решения НАТО. Европа молчит. Идет военное накачивание Украины, что подогревает настроения Киева на саботаж Минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта", — заявил Лавров.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Столтенберг отметил, что Россия не имеет права вето и сферы влияния, чтобы контролировать решение Украины о желании присоединиться к Альянсу. Столтенберг констатирует, что только Украина и 30 стран-членов будут решать, когда Украина присоединится к Альянсу.

Перед этим президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Путь Украины в НАТО

В коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ.

Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

Страны НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году подтвердят решение о будущем членстве Украины.

Курс на НАТО в законодательстве Украины

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. В частности, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость приобретения полноправного членства Украины в Европейском союзе (ЕС) и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

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Автор: Виталий Саенко