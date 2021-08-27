В стратегии определена необходимость обретения полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства.

Об этом говорится в указе главы государства №448 от 26 августа.

В частности, президент ввел в действие и утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года "О Стратегии внешнеполитической деятельности".

Контроль за выполнением решения СНБО определено возложить на секретаря Алексея Данилова.

В стратегии определено, что цель внешнеполитической деятельности государства состоит в утверждении Украины как сильной и авторитетной европейской державы, способной обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации своего потенциала, экономики и украинского общества.

"В основе внешнеполитической деятельности Украины – стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе (ЕС) и в Организации Североатлантического договора (НАТО), закрепленный в Конституции Украины", - говорится в стратегии.

Также к основным мерам стратегии относится: "обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности, противодействие агрессии Российской Федерации, курс на приобретение полноправного членства в ЕС и в НАТО, продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа Украины в мире".

"На фоне распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (далее – COVID-19), и глобальной экономической рецессии усиливается роль Украины в преодолении вызовов продовольственной безопасности, существуют предпосылки для утверждения Украины как гаранта продовольственной безопасности", - говорится в стратегии.

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Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС

21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

В сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. Среди прочего, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора".

Автор: Виталий Саенко