Существуют конкретные соглашения, подтверждающие, что Москва была не против вступления стран Восточной Европы в западный альянс.

Некоторым мифам тысяча лет. Но этот миф зародился лишь в 1990-м. И через три десятилетия после этого он продолжает играть центральную роль в жалобах Владимира Путина на поведение Запада.

Речь идет о расширении НАТО, незаживающей ране, которая снова начала кровоточить во времена, когда российско-западные отношения стали худшими со времен Холодной войны. Об этом пишет Radio Free Europe/Radio Liberty. Эта рана вновь оказалась в центре внимания, но не из-за очередной тирады Путина, а по вине отчета лондонского аналитического центра Chatham House. Он был опубликован 13 мая и ставил перед собой цель развеять ряд "мифов и ложных представлений", которые влияли на западное мышление, мешая "построить стабильные отношения с Москвой".

Один из таких мифов спровоцировал особенно ожесточенные дебаты в чатах, Twitter и переписках: "России пообещали, что НАТО не будет расширяться".

"СССР никогда не давали формальных гарантий по ограничению расширения НАТО после 1990-го года. Москва искажает историю ради поддержки антизападного консенсуса дома", - сказал исследователь Джон Лаф, который написал часть про этот миф".

Читайте такжеВ НАТО об условиях вступления Украины в Альянс: короткого пути не существуетБывший российский дипломат Николай Соков, работавший в московском МИДе с 1987 до 1992 года, не согласился.

"Работа Chatham House очень плохая. Она кажется похожей на произведение Отдела по вопросам идеологии Центрального комитета Компартии СССР", - сказал от RFERL, пожаловавшись на аргументы, которые НАТО "использует для продвижения своего расширения".

Прошло два десятилетия после того, как к 16 странам альянса после Холодной войны впервые присоединились три страны бывшего Варшавского договора. Путин собирается остаться во главе России до 2030-х. И прошлое так же остается актуальным.

"Мы до сих пор спорим об этом. Потому что сторонники расширения убеждены, что они действовали благородно и помогли миллионам людей вырваться на свободу после доминирования СССР", - сказал бывший член Совета национальной безопасности США Джим Голдгайер, который занимал свою должность во времена президентства Билла Клинтона в 90-х.

"Россия утверждает, что Запад обманул ее и сделал так, что она осталась за пределами Европы после Холодной войны. Очень трудно примирить эти позиции. Эмоции зашкаливают, учитывая то, что 30 лет назад Россия мечтала стать частью Европы, но этого не произошло. Поэтому есть те, кто обвиняет Запад и те, кто обвиняет Путина", - добавил он.

Не на повестке дня

С точки зрения многих исследователей Холодной войны, российское утверждение берет свое начало в феврале 1990-го года. Тогда состоялась встреча госсекретаря Джеймса Байкера с лидером СССР Михаилом Горбачевым. После падения Берлинской стены прошло три месяца. Поэтому западные лидеры откровенно обсуждали вопрос, будут ли объединены две Германии, чего Москва не хотела. И если они все же объединятся, будут ли войска НАТО базироваться на территории ГДР, что тревожило Кремль.

В соответствии со стенограммами, опубликованным спустя много лет в США и России, Бейкер сказал Горбачеву, что будет лучше, если объединенная Германия будет в политической и военной структуре НАТО, чем за ее пределами.

"Ни разу во время дискуссии ни Бейкер, ни Горбачев не поднимали вопрос возможного расширения НАТО на другие страны Варшавского договора за пределами Германии", - сказал директор проекта по исследованию Холодной войны Гарвардского университета Марк Крамер.

Читайте также"Не провоцировать Россию": Кулеба не ожидает, что в июне НАТО примет ПДЧ для Украины"Безусловно, они бы не поднимали проблему, которой просто не было на повестке дня ни в Вашингтоне, ни в Москве, ни в столицах Варшавского договора или НАТО", - написал Крамер в апреле 2009 года.

На следующий день после разговора с Бейкером Горбачев встретился с канцлером Западной Германии Гельмутом Колем. Согласно исследованию Крамера, тема немецкого объединения была более важной, чем на переговорах с Госсекретарем США.

"Горбачев не добивался никаких гарантий о нерасширении НАТО и, конечно же, ничего подобного и не получил", - объяснил Крамер.

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в те времена работал в Госдепартаменте. По его словам, США, Франция и Великобритания, так же как и Германия, согласились не разворачивать ненемецкие силы НАТО на территории бывшей ГДР.

В 1999 году, спустя много лет после объединения Германии и вывода всех советских войск из Восточной Европы, НАТО дал членство трем бывшим странам Варшавского договора: Польше, Чехии и Венгрии. Через 10 лет после того в интервью для немецкой газеты Bild Горбачев жаловался, что Запад обманул Москву.

"Многие люди на Западе тайно потирали руки и наслаждались внезапной волной побед. Среди них были и те, кто обещал нам: "Мы не продвинемся ни на один сантиметр дальше на восток", - говорил Горбачев.

Позже он опроверг свои слова, сказав, что ни в 1989-м, ни в 1990-м вопрос расширения НАТО не поднимался.

"Тему расширения НАТО никогда не обсуждали. В те годы ее никто не поднимал. Я говорю это с полной ответственностью. Ни одна восточноевропейская страна не поднимала этот вопрос даже после прекращения существования Варшавского договора в 1991 году", - сказал Горбачев газете "Коммерсантъ" в октябре 2014-го.

Ельцин был не против

Первый президент России Борис Ельцин был встревожен расширением НАТО, но не выступал против, о чем свидетельствуют рассекреченные записи.

Читайте такжеЗеленский назвал обретение полноправного членства в ЕС и НАТО стратегическим курсом Украины"Мы понимаем, конечно, что любая возможная интеграция стран Восточной Европы в НАТО не приведет автоматически к тому, что альянс каким-то образом будет нацелен против России. Но важно принять во внимание, как наше общественное мнение отреагирует на этот шаг", - написал Ельцин в сентябре 1993 года в письме президенту США Биллу Клинтону.

Но Ельцин также указал на то, что он расценил как гарантии, которые советским чиновникам дали во время переговоров об объединении Германии. В письме он написал, что "дух соглашения о финальном решении исключает возможность расширения зоны НАТО на восток".

Через четыре года, пытаясь успокоить беспокойство Москвы, НАТО и Россия подписали "Основополагающий акт Россия-НАТО", в котором говорилось, что альянс и Москва не считают друг друга врагами. В 2002 году стороны договорились создать совместный консультативный совет, целью которого было решать споры. Но в Москве считали этот совет неэффективным.

Через два года после этого НАТО пошел на самое большое расширение в своей истории, приняв в состав 7 стран Восточной Европы включая Эстонию, Латвию и Литву, которые были республиками СССР. Конечно, это не означало, что войска НАТО впервые подошли к границам России или Советского Союза. Но теперь появилась возможность развернуть силы всего в 625 километрах от Москвы.

В 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности Путин жестко раскритиковал НАТО и США, обвиняя их в двуликости и том, что они угрожают России.

"Что случилось с гарантиями, которые наши западные партнеры дали нам после роспуска Варшавского договора? Где эти заявления сегодня?"- сказал Путин.

Читайте такжеФормат участия стран-партнеров в саммите НАТО еще определяется - СтефанишинаИ эти его слова удивили многих, потому что все дискуссии проводились до того, как Варшавский договор перестал существовать. О каких "гарантиях" он говорит? Через год после речи Путина на апрельском саммите в Бухаресте НАТО отказался давать Грузии и Украине дорожную карту к членству. Но в альянсе пообещали, что две страны когда-то все же присоединятся к союзникам. Через четыре месяца после этого Россия вторглась в Грузию, уничтожив его армию, оккупировав два региона и унизив тогдашнего президента Михеила Саакашвили, который откровенно призывал к вступлению Грузии в НАТО.

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и развязала войну на востоке Украины, которая продолжается до сих пор. НАТО прекратил любые консультации с Москвой. Вскоре после того, как российский парламент поддержал оккупацию Крыма, Путин в речи сказал, что якобы Россию "унизило" расширение НАТО.

"Они лгали нам много раз, принимали решения за нашей спиной, ставили нас перед свершившимся фактом", - утверждал он.

Распространение вымысла

Среди тех, кто усиливал российские утверждения, был последний посол США в СССР Джек Мэтлок. Он неоднократно утверждал, что Горбачеву якобы действительно обещали, что в случае объединения Германии границы НАТО не будут перенесены дальше на восток. Но бывший посол и заместитель министра иностранных дел Германии Вольфганг Ишингер сказал, что в соглашениях о немецком объединении включительно с так называемым "Договором 2+4" за 1990-й год не упоминается расширение НАТО.

"Россия достаточно успешно продала это утверждение, что якобы в обмен на ее согласие объединить две Германии через Договор 2+4 ей пообещали, что НАТО никогда не будет расширяться. Россия выставляет себя жертвой", - сказал Ишингер RFERL.

"Какие бы обещания не обсуждали в 1990-м, твердый факт в том, что Россия согласилась на расширение с детально прописанными условиями, когда подписала Основополагающий акт НАТО-Россия. Дальнейшие утверждения Москвы, что ей обещали что-то другое в 1990-м, просто нерелевантны. На самом деле, это просто пропаганда и очень зловещая", - сказал немецкий дипломат.

Упущенный шанс?

Читайте такжеВ Польше Зеленскому рассказали, когда будет обсуждаться вступление Украины в НАТОБывший российский дипломат Соков, который теперь работает в Венском центре разоружения и ядерного нераспространения, считает, что НАТО можно было расширить и избежать недоразумений.

Первое расширение 1999 года произошло как раз тогда, когда силы НАТО бомбили Югославию, чтобы остановить наступление сербских войск в Косово. Россия была очень взбешена этим. Вторжение в Ирак в 2003 году тоже не понравилось Москве.

"Основополагающий акт" от 1997 года и создании совета НАТО-Россия в 2002-м было правильным шагом. Но, по словам Сокова, эти соглашения так и "не заработали".

Другие же исследователи убеждены, что проблема все же в Москве и том, как Путин и Кремль трактуют историю расширения НАТО, а также как они ее доносят до российского общества.

"Утверждение о том, что НАТО якобы нарушил обещание не принимать новых членов в Восточной Европе - это ядро российских взглядов о вражеском Западе", - сказал эксперт Chatham House Кир Джилс.

И, похоже, это не изменится в ближайшем будущем. В статье для Brookings Institution экс-посол США в Украине Стивен Пайфер предсказал, что история о нарушенных обещаниях на долго закрепятся в позиции Путина против НАТО.

"Потому что она очень хорошо вписывается в картинку, на которой российские лидеры пытаются изобразить оскорбленную Россию, которой воспользовались и все больше изолируют. И виноваты в этом якобы не ее собственные действия, а махинации зловещего Запада", - пояснил Пайфер.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань