Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной Украины.

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент 14 сентября подписал указ № 392/2020 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины".

Таким образом, он ввел в действие соответствующее решение СНБО.

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Разработанная по поручению президента Стратегия определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности. Речь идет о: приоритетах национальных интересов Украины и обеспечения национальной безопасности, целях и основных направлениях государственной политики в сфере национальной безопасности; текущих и прогнозируемых угрозах национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий; основных направлениях внешнеполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности; направлениях и задачах реформирования и развития сектора безопасности и обороны; ресурсах, необходимых для ее реализации.

В Стратегии определено, что "Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность - наивысшая социальная ценность".

Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой свяжут судьбу их дети и внуки.

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности:

сдерживание - развитие возможностей безопасности и обороны для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;

устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;

взаимодействие - развитие стратегических отношений с ключевыми зарубежными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами, США, прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетами национальных интересов определяются: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в рамках международно признанной государственной границы Украины; общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

В Стратегии учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, что связано с кризисными явлениями в мировой экономике, появлением новых факторов, влияющих на состояние международной среды безопасности, распространением болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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Стратегия нацбезопасности Украины является основой для разработки других документов стратегического планирования, которые будут определять пути и инструменты ее реализации: Стратегии человеческого развития, Стратегии военной безопасности Украины, Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегии экономической безопасности, Стратегии энергетической безопасности, Стратегии экологической безопасности и адаптации к изменению климата, Стратегии биобезопасности и биологической защиты, Стратегии информационной безопасности, Стратегии кибербезопасности Украины, Стратегии внешнеполитической деятельности Стратегии обеспечения государственной безопасности, Стратегии интегрированного управления границами, Стратегии продовольственной безопасности и Национальной разведывательной программы.

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Автор: Светлана Закелова