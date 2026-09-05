В консульстве РФ в Бонне работали шпионы под прикрытием дипломатов, – Bild

По информации издания, европейские дипломаты считают российское консульство в Бонне центром поддержки гибридных операций.

В консульстве РФ в Бонне могли работать примерно 15–20 российских агентов, маскировавшихся под дипломатических сотрудников, сообщает Bild.

Издание ссылается на внутреннюю информацию из брюссельских кругов. Фактически эти люди работали на российские спецслужбы – Службу внешней разведки (СВР), Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ).

Консульство, по данным издания, могло служить площадкой для деятельности российской разведки в Европе. Стоит отметить, что информация о количестве агентов и их деятельности поступает именно из источников Bild и не представляется немецкими властями в качестве официально обнародованного факта.

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По информации издания, европейские дипломаты считают российское консульство в Бонне центром поддержки гибридных операций.

Предполагается, что кампании, которые оттуда координировались, были направлены не только против Германии. Среди целей называются страны Бенилюкса, институты Европейского Союза и штаб-квартира НАТО в Бельгии.

По этой причине решение Берлина о закрытии генконсульства, по оценке источников издания, не следует рассматривать исключительно как символический ответ на попытку диверсии в аэропорту Лейпцига.

Напряженность между Россией и Германией

Ранее УНИАН сообщал, что Германия впервые возложила на Россию ответственность за попытку атаки беспилотниками со взрывчаткой в районе аэропорта Лейпцига. По данным Politico, Берлин намерен требовать введения новых санкций ЕС против РФ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что российское руководство "относится к Германии с открытой враждебностью". По его словам, попытка атаки в Лейпциге стала сознательным шагом Москвы, направленным на ухудшение и без того напряженных отношений между двумя странами.

Также мы писали, что немецкий предприниматель в сфере обороны Штефан Туманн заявил, что диверсионные операции, которые РФ проводит против его страны, являются "актом войны… контролируемым и координируемым здесь российскими вооруженными силами". Туманн отверг термин "гибридная война", который лидеры ЕС используют для описания кампании Кремля в Европе. Предприниматель подчеркнул, что "Германия и Россия находятся в состоянии войны". Такое предупреждение прозвучало на фоне того, как Берлин ужесточает свою позицию в отношении подозрений в российском саботаже.

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