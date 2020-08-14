Беларусь охвачена протестами: что происходит со страной прямо сейчас (онлайн-трансляция)

Масштабные акции протеста в Беларуси начались сразу после оглашения предварительных итогов президентских выборов.

В Беларуси подходит к концу пятый день после выборов президента, в результаты которых отказались верить тысячи жителей страны. Это повлекло за собой масштабные акции протеста, начавшиеся в Минске и других городах вечером 9 августа, которые продолжаются до сих пор. Белорусские силовики жестоко разгоняют мирные собрания протестующих. Сейчас известно по крайней мере о двух погибших и сотнях пострадавших. 14 августа протестующие анонсировали самый масштабный в истории Беларуси марш свободы. Ожидается, что мероприятие начнется в это воскресенье, 16 августа, в 14:00.

О том, что происходило в Беларуси в минувшие дни, а также о текущей ситуации в стране - читайте ниже.

Протесты 10-12 августа

Вечером в понедельник тысячи жителей белорусской столицы вновь вышли на улицы города, чтобы показать свое несогласие с победой Александра Лукашенко. Протесты в этот день несколько отличались от предыдущего. Прежде всего тем, что проводились они сразу в нескольких локациях и с привлечением большого количества людей. Делалось это для того, чтобы ввести в заблуждение силовиков, которые готовились к масштабным митингам в центре Минска.

Помимо пеших протестующих особая роль была отведена автомобилистам. Именно они при помощи личного транспорта блокировали основные магистрали города, преграждая тем самым дорогу спецназу и милиции.

В понедельник на улицах Минска был замечен военный спецназ, который вел огонь по протестующим. Силовики проводили массовые задержания, избивая мирных протестующих и бросая их в автозаки. В ходе уличного насилия погиб первый участник протеста.

Несмотря на жестокий разгон демонстрантов, сотни пострадавших и первую жертву, люди вышли на улицы и во вторник. Вечером 11 августа протесты возобновились с новой силой. Люди начали собираться по всему Минску, ОМОН ответил новыми брутальными задержаниями, с избиением людей дубинками, стрельбой резиновыми пулями и применением светошумовых гранат.

В конце концов протестующие вступили в столкновения с силовиками в парке имени Михаила Павлова и на Каменной горке – в ход пошли петарды, тротуарная плитка и куски асфальта. Люди также пытались возвести баррикады, но силовики их сломали.

Зафиксирован ряд нападений на сотрудников СМИ. В сети гуляют видео, на которых силовики бьют журналистов, отбирают у них оборудования и флэш-карты, бьют камеры. BBC сообщила о нападении людей в форме без опознавательных знаков на их съемочную группу.

Несмотря на все усилия силовиков, в среду протестующих стало еще больше, а их собрания начались еще днем. На дневные протесты в Минске родственники задержанных, предприниматели и сотни женщин в белом.

Вечером начались новые массовые задержания. Силовики стреляли применяли силу против мешающих им автомобилистов и стреляли по окнам жилых домов, если считали, что жители делятся информацией с протестующими.

Среди задержанных были украинские волонтеры - экс-журналист "Общественного" Константин Реуцкий, а также Евгений Васильев, которые в настоящее время являются волонтерами организации "Восток SOS". В их отношении открыли уголовное дело о «массовых беспорядках».

14 августа стало известно, что власти Беларуси выпустили на свободу двух украинцев. Их удерживали в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске на Окрестино.

Особенностью нынешних митингов в Беларуси является то, что они проходят не только в столице, но и практически во всех уголках страны. 11 августа силовики брутально разогнали акцию протеста в Гродно. Группа мирных протестующих и журналистов пыталась укрыться от ОМОНа в магазине, но туда ворвались силовики. Среди задержанных - беременная женщина.

В Гродно произошел и другой шокирующий эпизод - машина силовиков протаранила на дороге авто с семьей. Пятилетнюю девочку в крови увезли в больницу.

Вечером 12 августа стало известно о гибели на протестах в Гомеле 25-летнего парня, которого грубо задержали силовики. Известно, что он не принимал участиях в протестах и ехал на встречу с девушкой. У погибшего были проблемы с сердцем. Когда парень находился в закрытом автомобиле на очередь в СИЗО, ему стало плохо.

В то же время в Минске водитель сбил сотрудника ГАИ. В МВД Беларуси заявили о его задержании.

Правозащитники заявили о двух смертях и 6500 задержанных за три дня протестов в Беларуси.

14 августа в Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что отпустили уже более 2000 задержанных протестующих.

Раненые и погибшие на протестах в Беларуси

По состоянию на 11 августа Минздрав Беларуси сообщал о более чем 200 раненых. Во вторник МВД страны сообщило о первом погибшем участнике акции протеста. По версии силовиков, он якобы пытался бросить в них взрывное устройство. 12 августа стало известно о гибели на протестах в Гродно еще одного человека, который не принимал участия в акции.

Стычки активистов и правоохранителей приводили к ранениям в обоих лагерях. Временами доставалось и людям, которые не относятся к лагерям противостояния. К примеру, в Минске в ночь на 11 августа пострадал водитель городского автобуса, который стоял неподалеку от эпицентра. Мужчина был ранен в спину, его забрала "скорая" помощь.

Власти Беларуси признали, что силовики стреляют по протестующим на поражение, "для защиты жизни и здоровья сотрудников".

Кроме того, из-за использования спецназом светошумовых гранат повреждены, как минимум, два минских троллейбуса. Не обошлось в тот вечер без курьезов: в одном из случаев спецназовец перепутал городской автобус с автозаком и начал тащить задержанного не туда.

Среди пострадавших в ходе протестов есть и журналисты. Ранение в ногу получила корреспондентка издания "Наша нива"

По свидетельствам очевидцев, в центр Минска 11 августа стягивали водометы и тяжелую технику для зачистки баррикад.

Забастовка в Беларуси

11 августа в стране началась масштабная забастовка. Ее инициаторы намерены добиться выполнения следующих пунктов:

Признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь.

Освобождения всех политических заключённых.

Проведения новых честных выборов.

К забастовке на протяжении 11 августа присоединились работники ряда предприятий. Помимо бессрочного протеста, который объявила часть рабочих Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ), забастовка началась на Жабинковском сахарном заводе и Минском тракторном заводе.

По информации СМИ, Трубопрокатный и канатный цехи Белорусского металлургического завода тоже прекратили работу из-за забастовки рабочих.

Формат забастовки и конкретные требования для предприятия обсуждались сегодня на БелАЗе в Жодино. Забастовка также началась в Институте химии новых материалов НАН Беларуси и в РУП Белэнергосетьпроект.

К протестующим присоединились и сотрудники Минского маргаринового завода. Гродно Азот не признал результаты выборов и также готовится бастовать.

Руководство предприятий часто угрожает участникам увольнениями, однако активные действия, как правило, сегодня не предпринимались.

Активные действия начинают предпринимать силовики. Сотрудники ОМОНа разогнали протестующих, собравшихся на проходной электротехнического завода им. Козлова в Минске. Двух человек задержали.

13 августа на забастовку вышли сотни сотрудников крупнейшего завода Беларуси - предприятия БелАЗ.

14 августа Лукашенко отреагировал на массовые забастовки на предприятиях страны, заявив, что они могут негативно сказаться на их будущей работе.

Лукашенко утверждает, что во время пандемии коронавируса запретил увольнять рабочих, а сейчас в стране якобы пытаются "раскачать трудовые коллективы".

Тихановская покинула Беларусь

Основной конкурент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская находится в соседней Литве, о чем сегодня сообщил глава МИД этой страны Линас Линкявичюс.

"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", - написал он.

Внезапному выезду Тихановской из страны предшествовал странный эпизод, имевший место накануне, 10 августа.

Кандидат в сопровождении представителей своего штаба и адвоката прибыла в ЦИК, чтобы подать жалобу по результатам выборов. Однако там она наткнулась на сотрудников силовых ведомств, с которой, по словам очевидцев, беседовала без адвоката приблизительно три часа. После этого Тихановская покинула здание без адвоката.

После этого Тихановская выложила в сети эмоциональное видео, в котором заявила, что оказалась перед сложным выбором и решила покинуть территорию страны из-за своих детей.

Позже в сети появилось еще одно видео: на нем Тихановская зачитывает заранее написанный текст, в котором призывает людей не выходить на акции протеста.

В штабе кандидата заявили, что видео было записано под давлением силовиков. Вероятно, ее заставили записать обращение в кабинете главы белорусского ЦИК Лидии Ермошиной, когда оппозиционерка пришла вместе с адвокатом подавать жалобу на результаты выборов президента.

Хоть Светлана Тихановская и уехала из страны, ее сторонники не намерены бросать борьбу. Штаб кандидата сегодня призвал власти страны не применять насилия против мирных граждан и предложил начать диалог "о мирной передаче власти народу".

14 августа Тихановская призвала всех мэров городов возглавить мирные протесты 15 и 16 августа. Она отметила, что белорусы уже не хотят жить с предыдущей властью, в победу Лукашенко большинство не верит. При этом власть превращает мирные протесты на кровавые бойни.

Ситуация в Беларуси накаляется. УНИАН ведет текстовую трансляцию событий, чтобы держать вас в курсе.

Увольнения журналистов в Беларуси

Жестокий разгон мирных акций протеста встретил непонимание среди значительной части журналистов, силовиков и чиновников Беларуси.

Так, журналист Александр Лучонок уволился с государственного телеканала «Беларусь 1» на фоне протестов в стране и насилия со стороны силовиков в отношении демонстрантов. Он также рассказал, как работает система пропаганды в Беларуси.

Уволилась телеведущая СТВ Татьяна Бородкина. Другой телеведущий - Сергей Козлович, работавший на госканале, также сообщил о своем увольнении спустя 10 лет работы.

Белорусская певица и телеведущая Екатерина Водоносова сообщила, что уходит с работы на государственном телеканале «Беларусь-3», где вела программу "Живая культура".

Журналист Владимир Бурко, который вел на госканале «Беларусь 1» военную программу «Арсенал», уволился на фоне протестов в Беларуси. Он записал обращение к военнослужащим, призвав не выполнять преступные приказы.

"Я хочу обратиться к военным: солдатам и офицерам. Вы ждёте приказа. Вы прекрасно осознаёте каким будет этот приказ и скорее всего понимаете какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю…», - заявил Бурко.

Уволился сотрудник администрации президента Беларуси - заместитель начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правововго управления АПБ Артем Проскалович.

Тем временем демобилизованные бойцы силовых формирований Беларуси запустили флешмоб: они выкидывают свою форму и знаки различия в мусорные баки, и выкладывают видео в сети. Таким образом военные пытаются «пристыдить» своих товарищей, жестоко разгоняющих мирные акции протеста по всей стране, а также демонстрируют солидарность с народом.

В городе Новополоцк задержали капитана милиции Егора Емельянова, который публично подал в отставку на фоне протестов. Его обвиняют в нарушении порядка проведения акций.

Участковый милиционер Иван Колос из Гомеля записал видеообращение к коллегам, призвав их не применять насилие к мирным протестующим. Сегодня он покинул страну.

Протесты в Беларуси - онлайн трансляция

Ситуация развивается стремительно. УНИАН ведет текстовую онлайн-трансляцию о ситуации в Беларуси.

Протесты в Минске: фоторепортаж

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Авторы: Дмитрий Захаров, Юрий Годован