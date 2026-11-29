Это существо стало одной из самых знаменитых палеонтологических находок в Северной Америке.

В 1859 году геолог, работавший на морских утесах Новой Шотландии в Канаде, где есть огромное "око", вскрыл полый ствол окаменелого дерева и обнаружил внутри крошечные скелеты. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Животное, которому они принадлежали, достигало в длину всего около 20 сантиметров - от носа до хвоста - и, вероятно, очень напоминало ящерицу.

Это существо, получившее впоследствии название Hylonomus lyelli, стало одной из самых знаменитых палеонтологических находок в Северной Америке. Более полутора веков оно считалось древнейшим из известных рептилий: до момента обнаружения останки оставались "замурованными" в каменном стволе дерева на протяжении примерно 315 миллионов лет.

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Окаменелости были найдены в скалах Джоггинс (Joggins Fossil Cliffs) - на участке побережья вдоль залива Фанди в восточной Канаде. Слоистые горные породы здесь сформировались в период примерно от 318 до 303 миллионов лет назад - в каменноугольный период (карбон).

Важно, что в этих слоях сохранились следы трех различных природных сред: эстуария, где реки впадали в море; влажного тропического леса, произраставшего в пойме; и лесистой речной равнины с пресноводными водоемами, которую периодически охватывали пожары. В ту эпоху гигантские леса покрывали обширные болота, оставив после себя угольные пласты и окаменелые корни древних деревьев, которые находят здесь до сих пор.

По данным ЮНЕСКО, в Джоггинсе обнаружены останки 96 родов и 148 видов ископаемых организмов, а также 20 групп следов жизнедеятельности древних существ. Коллекция продолжает пополняться: залив Фанди знаменит одними из самых высоких приливов в мире, и вода постоянно разрушает утесы, обнажая новые фрагменты окаменелостей вдоль берега.

Деревья, ставшие "ловушками смерти"

Отмечается, что впервые это место привлекло серьезное внимание ученых в 1842 году, когда его посетил британский геолог Чарльз Лайель. Он назвал стоящие вертикально окаменелые стволы деревьев "самым удивительным феноменом". Для него деревья, сохранившиеся на тех же местах, где они когда-то росли, служили наглядным доказательством того, что уголь образовался непосредственно из древних лесов, а не из растительных остатков, принесенных сюда откуда-то извне.

При жизни эти деревья возвышались над лесным пологом на 20-30 метров. После их гибели мягкие внутренние ткани сгнивали, а прочная кора сохраняла свою форму, оставляя после себя полые пни. Палеонтолог Хиллари Мэддин писала:

"Именно в этих полых пнях оказались заперты и защищены останки животных, пролежавшие там более 300 миллионов лет".

В 1852 году Лайель вернулся сюда вместе с канадским геологом Уильямом Доусоном. Вскрыв один из таких окаменевших пней на побережье Джоггинс, они обнаружили кости земноводного. В начале 1853 года на заседании Геологического общества Лондона был представлен доклад, в котором животное получило название Dendrerpeton acadianum.

Вопрос о том, как именно животные попали внутрь, до сих пор остается предметом дискуссий. Согласно основной версии, они падали в полые пни и не могли выбраться обратно; впрочем, некоторые исследователи полагают, что животные могли использовать их в качестве гнезд. Так или иначе, со временем эти стоящие пни заполнились осадочными породами, принесенными речной системой, что привело к погребению и сохранению скелетов.

Обитатель леса

В 1859 году, работая в одиночку на том же месте, Доусон обнаружил скелеты внутри еще одного полого пня. Год спустя он описал это животное, дав ему название Hylonomus lyelli - в честь Лайеля, при этом название рода переводится как "обитатель леса". Впоследствии в подобных пнях были найдены и другие скелеты.

Интересно, что у Hylonomus были мелкие заостренные зубы; скорее всего, он питался небольшими беспозвоночными. На протяжении многих поколений Hylonomus занимал особое место в учебниках как древнейшее из известных пресмыкающихся - ключевое звено в процессе выхода позвоночных животных из воды на сушу.

В 2002 году провинция Новая Шотландия провозгласила его своим официальным ископаемым символом. С тех пор были обнаружены другие древние родственники рептилий, преподнесшие неожиданные открытия: например, у одного из найденных в Оклахоме ископаемых образцов, сохранившихся вместе с отпечатками кожи, удалось выявить механизм дыхания с помощью ребер.

Сегодня статус этого существа как "первой рептилии" поставлен под сомнение. Согласно исследованию 2025 года, опубликованному в журнале Peer Community Journal, Hylonomus с вероятностью около 85% не входит в группу, объединяющую всех современных амниот - рептилий, птиц и млекопитающих, чьи эмбрионы способны развиваться на суше.

Новости археологии

Недавно в Эль-Мирадоре - крупном городе майя на севере Гватемалы - было обнаружено около сорока выполненных из стукко (гипсовой штукатурки) голов и их фрагментов, изображающих божеств цивилизации майя.

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