По словам местных жителей, это одни из сильнейших толчков за последние годы.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что в субботу, 28 ноября, в 6 километрах к западу от Манхэттен-Бич в штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом пишет abcnews.

По заявлению пожарного управления Лос-Анджелеса (LAFD), сделанному в субботу, на данный момент сообщений о повреждении конструкций или пострадавших не поступало.

"Пожарное управление Лос-Анджелеса перешло в режим реагирования на землетрясение: сотрудники всех 106 городских пожарных частей проводят обследование своих районов - с земли, воздуха и воды. Они проверяют состояние критически важной инфраструктуры и других объектов, вызывающих опасения, на всей территории города Лос-Анджелеса, площадь которой составляет 1200 квадратных километров", - сказано в сообщении управления.

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По словам местных жителей, это одни из сильнейших толчков за последние годы. В международном аэропорту обрушились потолочные панели, а над НПЗ Chevron поднялись клубы дыма. За основным ударом последовала серия афтершоков магнитудой до 3,8.

Отмечается, что это самое сильное землетрясение непосредственно вблизи Лос-Анджелеса с 2014 года.

Землетрясения в Украине

Ночью, 24 ноября, в Украине произошло землетрясение. По данным экспертов, подземные толчки зафиксировали сразу после полуночи, в 00:09.

"24 ноября 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Черновицкой области магнитудой 1,4", - говорится в сообщении Главного центра специального контроля.

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