Об этом Илон Маск узнал ещё в первую неделю войны с Ираном.

Иран, который готовит планы подрыва "грязной бомбы" в Вашингтоне, использовал систему Starlink для атак на американские войска. Об этом пишет издание The Washington Post.

Утверждается, что об этом Илон Маск узнал ещё в первую неделю войны с Ираном. Тегеран использовал спутниковую связь для координации войск и операций ударных беспилотников на фоне уничтожения традиционных систем связи американскими военными.

Маск был крайне недоволен таким использованием системы, а также тем, что американские военные применяют наземную версию Starshield для операций с использованием беспилотников.

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SpaceX впоследствии ужесточила правила продажи и активации терминалов, а как минимум двух руководителей компании уволили.

Важно, что полностью отключить Starlink над Ираном технически возможно, однако это лишит связи и обычных иранцев, использующих его для обхода государственной цензуры. Удалось ли пресечь использование системы иранскими военными, до сих пор неизвестно.

По словам двух источников, осведомленных о внутренних дискуссиях в компании, новости об Иране еще больше разозлили Маска, поскольку менее чем за два месяца до этого он предпринял шаги, чтобы помешать другому противнику США использовать Starlink для ведения боевых действий.

К концу той недели как минимум двое руководителей были уволены в связи с инцидентами, касающимися нецелевого использования сервиса.

"Эти факты проливают новый свет на то, как глобальная сеть мобильных устройств спутниковой связи, созданная Маском, превратилась в важнейший инструмент современной войны", - добавили в издании.

Работа Starlink

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что ограничения скорости в системе Starshield - военной версии спутникового интернет-сервиса Starlink - ограничивают атаки украинских военных, фактически вынуждая их воевать "со связанными руками".

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