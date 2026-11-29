Иран, который готовит планы подрыва "грязной бомбы" в Вашингтоне, использовал систему Starlink для атак на американские войска. Об этом пишет издание The Washington Post.
Утверждается, что об этом Илон Маск узнал ещё в первую неделю войны с Ираном. Тегеран использовал спутниковую связь для координации войск и операций ударных беспилотников на фоне уничтожения традиционных систем связи американскими военными.
Маск был крайне недоволен таким использованием системы, а также тем, что американские военные применяют наземную версию Starshield для операций с использованием беспилотников.
SpaceX впоследствии ужесточила правила продажи и активации терминалов, а как минимум двух руководителей компании уволили.
Важно, что полностью отключить Starlink над Ираном технически возможно, однако это лишит связи и обычных иранцев, использующих его для обхода государственной цензуры. Удалось ли пресечь использование системы иранскими военными, до сих пор неизвестно.
По словам двух источников, осведомленных о внутренних дискуссиях в компании, новости об Иране еще больше разозлили Маска, поскольку менее чем за два месяца до этого он предпринял шаги, чтобы помешать другому противнику США использовать Starlink для ведения боевых действий.
К концу той недели как минимум двое руководителей были уволены в связи с инцидентами, касающимися нецелевого использования сервиса.
"Эти факты проливают новый свет на то, как глобальная сеть мобильных устройств спутниковой связи, созданная Маском, превратилась в важнейший инструмент современной войны", - добавили в издании.
Работа Starlink
Ранее издание The Wall Street Journal писало, что ограничения скорости в системе Starshield - военной версии спутникового интернет-сервиса Starlink - ограничивают атаки украинских военных, фактически вынуждая их воевать "со связанными руками".