Мужчина настаивал, что его должны были снять с воинского учета еще в 2013 году. Однако суд постановил, что он по-прежнему подлежит учету до достижения 60 лет.

Днепропетровский окружной административный суд отказал 53-летнему мужчине, который требовал изменить его статус в "Резерв+" на "исключенный из воинского учета". Истец утверждал, что еще в 2013 году достиг действовавшего тогда предельного возраста пребывания в запасе – 40 лет, пишет "Судебно-юридическая газета".

Мужчина настаивал, что законодательные изменения 2014 года, которыми предельный возраст сначала увеличили до 50, а впоследствии до 60 лет, не могут распространяться на него задним числом.

Однако суд с этим не согласился. Он отметил, что новые возрастные ограничения распространяются на лиц, не достигших установленного предельного возраста, независимо от их предыдущего военно-учетного статуса.

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Также суд учел, что мужчина не предоставил документов, подтверждающих его снятие с воинского учета в 2013 году.

Поскольку на момент рассмотрения дела истцу было 53 года, а действующий предельный возраст пребывания в запасе составляет 60 лет, оснований для исключения его из воинского учета суд не усмотрел.

В результате суд полностью отказал в удовлетворении иска и не обязал ТЦК изменять данные мужчины в реестрах "Оберег" и "Резерв+".

Мобилизация в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине до 29 января 2027 года продлили военное положение. Вместе с ним также действует принудительный призыв в армию украинцев мужского пола. Мобилизации подлежат большинство мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, хотя есть и некоторые исключения. А в отдельных случаях могут призвать более молодых или пожилых людей.

Ранее Львовский окружной административный суд отменил приказ о призыве мужчины, воспитывающего ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. ТЦК не проверил, должна ли была автоматически продлиться ранее оформленная отсрочка, прежде чем направить его в армию.

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