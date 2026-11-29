В Одессе дрон врезался в многоэтажный дом.

Россияне ночью атаковали ряд регионов Украины, в Одессе и Запорожье есть погибшие и многочисленные разрушения.

Так, по сообщению председателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова и Запорожской ОГА, россияне атаковали город с помощью КАБ.

Вражеская атака разрушила частный дом, повредила многоэтажные дома и здания двух учебных заведений.

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Сначала сообщалось, что погибла женщина, ещё один человек получил травмы.

Впоследствии Федоров сообщил, что из-под завалов извлекли 14-летнюю девочку, она сейчас находится под наблюдением врачей.

Ночью россияне также атаковали дронами Одессу. По данным начальника Одесской ОГА Сергея Лысака, в результате вражеского удара по жилому многоэтажному дому есть пострадавшие, количество которых уточняется.

"К сожалению, ночная атака на Одессу унесла жизнь пожилой женщины... На месте работают все соответствующие службы. Развернут оперативный штаб для оказания помощи людям", – сообщил чиновник.

О последствиях ночной атаки на Одессу также рассказала первый заместитель начальника Одесской городской военной администрации Надежда Задорожная. По её словам, атака произошла около двух часов ночи, попадание пришлось между 4 и 5 этажами дома.

Местные Telegram-каналы сообщают, что повреждена квартира в 14-этажном доме, произошло возгорание жилого здания и находившихся рядом автомобилей. По меньшей мере три человека, по информации очевидцев, получили ранения.

Удары РФ по Украине

25 ноября РФ атаковала предприятие и автостоянку в Житомирской области в Малинской общине. В результате удара один человек погиб, ещё 5 пострадавших госпитализированы в местную больницу. Из-за взрывной волны повреждены частные жилые дома.

Также 27 ноября враг нанес удар по предприятию в Нежине Черниговской области, погибли 7 человек, ещё 7 получили травмы.

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