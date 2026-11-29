Президент и Кабинет министров пока не давали дополнительных комментариев по поводу указа и того, как он должен выполняться на практике.

Кабинет министров должен принять меры по запрету освещения в СМИ последствий ударов России по объектам критической инфраструктуры и процесса их ликвидации. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского от 28 ноября.

Им вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по усилению защиты объектов критической инфраструктуры на отопительный период 2026-2027 годов.

Оно касается ударов России по объектам критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора систем жизнеобеспечения, которые являются "критически важными для функционирования жизнедеятельности общества", и содержит поручения как Кабинету министров, так и отдельным министерствам.

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"Кабмин должен принять неотложные меры по запрету освещения в средствах массовой информации информации о последствиях разрушений и сроках восстановления объектов критической инфраструктуры", – говорится в документе.

Также должно быть запрещено освещение этапов и хода строительства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения населения.

Среди прочего, указ предусматривает, что Министерство обороны совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины должно разработать и утвердить план мероприятий по объектной противовоздушной защите критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

Зеленский и Кабинет министров пока дополнительно не комментировали указ и то, как он должен выполняться на практике.

Удары РФ по Украине

28 ноября российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками: в результате атаки погибла женщина, а также пострадали несколько человек. В Шевченковском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание автомобиля, а обломки дронов упали на территорию детского сада. В здании детского сада и расположенном рядом 5-этажном жилом доме выбиты стекла в окнах.

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