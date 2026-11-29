Берлин также хочет использовать украинскую платформу Delta, которая собирает информацию с поля боя и размещает её на общей цифровой карте.

Германия, которая приняла бюджет на следующий год, намерена расширить военное сотрудничество с Украиной и планирует оснастить Бундесвер украинскими технологиями. Об этом пишет Die Welt am Sonntag.

Согласно внутренним документам Минобороны, с которыми ознакомилось издание, Германия планирует профинансировать закупку более 2000 украинских беспилотников дальнего действия "Барс" примерно на 330 миллионов евро.

Бундесвер также намерен оценить версию, адаптированную под его нужды, и может начать закупку таких беспилотников в 2027 году, если испытания пройдут успешно.

Видео дня

Отмечается, что Берлин также хочет использовать украинскую платформу Delta, которая собирает информацию с поля боя и размещает её на общей цифровой карте.

По данным издания, украинские специалисты уже несколько месяцев обучают немецких солдат её использованию. Германия хочет получить исходный код программного обеспечения для анализа. Она также намерена расширить обучение в немецких армейских училищах, проводимое украинскими инструкторами, которые воевали на передовой.

В промышленном секторе немецкая группа и украинский производитель планируют совместно разработать новую систему наведения для крылатой ракеты "Нептун". Эта система позволит ракете обнаруживать цель и корректировать траекторию по мере приближения.

В документах Минобороны также упоминается интеграция украинских ракет-перехватчиков в немецкую систему ПВО и участие Берлина в разработке европейского проекта ПРО "Фрейя", возглавляемого Киевом.

Сотрудничество Украины и Германии

В Германии полиция взяла под усиленную охрану территорию немецкой компании Wingcopter в федеральной земле Гессен. По данным BILD, это связано с новым оборонным заказом для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: