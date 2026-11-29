Весь бизнес концентрируется в руках узкого круга приближенных.

Владимир Путин и его ближайшее окружение активизировали процесс поглощения частных компаний, чтобы добыть средства на войну в Украине. Как пишет The Wall Street Journal, сегодня же даже те, кого считали лояльными, обнаруживают, что их бизнес больше не находится в безопасности, поскольку Москва ищет новые способы покрыть растущие расходы.

"Пирог уменьшается, поэтому группы, наиболее приближенные к Кремлю, пытаются поглотить остатки", – отмечает российский экономист Андрей Яковлев, добавляя, что в деловых кругах страны распространяется страх.

По данным московского экономического агентства AK&M, в текущем году на изъятие частных активов пришлось 40% от общего объема сделок по слияниям и поглощениям в России – для сравнения, в 2025 году этот показатель превышал 20%, а годом ранее составлял 7%.

Видео дня

Под удар попали и иностранные компании. За последние месяцы российские власти взяли под свой контроль активы, принадлежащие швейцарскому пищевому гиганту Nestlé, французскому ритейлеру Auchan, компании Japan Tobacco, немецкой торговой сети Metro, а также российскому подразделению американского холдинга Aptar. В Кремле заявили, что эти меры стали ответом на "военные действия" со стороны "недружественных стран".

Однако российские власти изымают активы и у тех граждан России, которые, казалось бы, лояльны Кремлю. Так, миллиардер Константин Струков, который был по указу Владимира Путина награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством", в прошлом году лишился своих активов, в том числе доли в одной из крупнейших золотодобывающих компаний России – "Южуралзолото".

Кроме того, в прошлом году власти изъяли около 100 объектов недвижимости, связанных с бывшим судьей Верховного суда РФ Виктором Момотовым.

Одним из таких примеров является также один из богатейших людей России Вадим Мошкович, чьи многомиллиардные активы, в числе которых один из крупнейших агрохолдингов России "Русагро", арестованы в рамках дела о мошенничестве и взяточничестве.

Активы переходят к узкому кругу сторонников Путина

В России существует множество способов изъятия активов, однако, по мнению экономистов, зачастую в их основе лежат сфабрикованные или надуманные уголовные обвинения. Впоследствии активы обвиняемых могут быть переданы государству, которое пополняет бюджет за счет их последующей продажи. Хотя активы, изъятые Генеральной прокуратурой РФ, теоретически должны выставляться на открытые торги и продаваться тому, кто предложит самую высокую цену, на деле более 90% таких активов переходят к государственным корпорациям или давним друзьям Путина, утверждает Арнольд Хачатуров, руководитель Центра данных и исследований по России.

В результате процесс национализации привел к тому, что активы сосредоточились в руках все более узкого круга бенефициаров, а подрыв прав собственности отпугнул иностранных инвесторов – в том числе из Китая.

Неясно, насколько глубоко Путин вовлечен в каждый из случаев изъятия. Иногда это может быть результатом борьбы влиятельных олигархов за активы друг друга. Но результате возникла еще большая неопределенность относительно того, как сохранить свои активы, отмечает WSJ.

При этом темпы национализации в РФ могут еще больше вырасти после того, как в августе Путин подписал новый указ, позволяющий государству временно брать под свой контроль объекты критической инфраструктуры – включая нефтеперерабатывающие заводы, системы связи, промышленные и логистические комплексы, – если их владельцы не смогли защитить их от украинских беспилотников.

"Хотя на данный момент ни одна компания не была изъята непосредственно на основании этого указа, под его действие, по оценкам российского правительства, могут подпасть как минимум 167 объектов, принадлежащих различным компаниям".

Россия судорожно ищет деньги на войну

Ранее УНИАН писал, что Кремль может прибегнуть к новому источнику финансирования войны – частным пенсионным накоплениям россиян.

Теперь россияне массово забирают деньги из банков из-за опасений, что власти могут начать изымать депозиты для войны в Украине. По данным Центрального банка России, в течение первых двух недель августа из банков было снято почти 3,4 млрд долларов (286,4 млрд рублей). В июле россияне сняли 7,3 млрд долларов, а в июне – более 4,5 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: