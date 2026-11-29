ВМФ России внедряет опыт, полученный в ходе войны в Украине.

Россия продолжает расширять и модернизировать свой подводный флот, применяя опыт, полученный в ходе войны в Украине, при разработке концепций более масштабных военно-морских операций. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Так, 27 ноября в состав ВМФ России вошла атомная многоцелевая подводная лодка проекта "Ясень-М" – "Пермь", которая оснащена ракетами "Циркон". Это первая российская подлодка, несущая на борту такое вооружение.

Впоследствии российский лидер Владимир Путин заявил, что в РФ строят еще две субмарины проекта "Борей-А", пять – проекта "Ясень-М" и четыре дизель-электрические подводные лодки (тип которых не уточняется).

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Как указывают аналитики, ВМФ России внедряет опыт, полученный в ходе войны в Украине, в ходе военно-морского планирования. Российские корабли, участвующие в боевых действиях против Украины используют крылатые ракеты "Калибр" для ударов по наземным целям. При этом, согласно имеющимся данным, украинским силам удается перехватывать почти 100% этих ракет.

"В результате российское командование предпочитает накапливать запасы "Калибров", а не расходовать их в конфликте с Украиной, направляя ракеты преимущественно на другие флоты, действующие за пределами Черного моря", - указывают в ISW.

Кроме того, угроза ударов со стороны украинских дронов ограничивает возможности российских подводных лодок по выходу из военно-морской базы в Новороссийской бухте. Это фактически свело на нет их ключевые преимущества – скрытность и мобильность. Данная ситуация отчасти объясняет низкую эффективность крылатых ракет "Калибр".

В то же время ракета "Циркон", которой оснащена подводная лодка "Пермь", представляет собой квазибаллистическую ракету. Она движется по баллистической траектории, однако способна совершать маневры на определенных этапах полета, что повышает точность попадания и затрудняет ее перехват. При этом из-за их высокой скорости и маневренности украинским Силам обороны приходится расходовать современные дорогие противоракеты (например, американские PAC-3), чтобы гарантированно их сбивать.

Так что, вроятно, ВМФ России оснащает новые подводные лодки ракетами "Циркон", стремясь воспользоваться дефицитом мощностей по производству противоракет на Западе и повысить эффективность ударов, наносимых с морских носителей, считают аналитики.

При этом они указывают, что эти меры по модернизации вряд ли окажут существенное влияние на текущие боевые действия, однако они будут иметь значение для потенциальных конфликтов с участием России в будущем.

Запасы ракет у России

По данным ГУР, на октябрь 2026 года резервы России составляют до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет различных типов.

В частности, общий запас ракет 3М22 "Циркон" превышает 120 единиц. В то же время темпы их производства в России остаются относительно невысокими: за семь месяцев 2026 года изготовлено более 30 единиц.

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