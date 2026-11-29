Масштаб повреждений оборудования не позволяет проводить привычное распределение клиентов по очередям и подочередям.

В Днепропетровской области вводят новый тип графиков - индивидуальные графики отключений света, когда у каждого дома есть свой график. Об этом сообщает ДТЭК "Днепровские электросети".

Там утверждают, что масштаб повреждений делает невозможным привычное распределение клиентов по очередям и подочередям.

"Причина перехода - масштабные повреждения энергетической инфраструктуры региона в результате российских атак, из-за которых больше невозможно обеспечивать отключения по привычным стабилизационным графикам отключений. Этот индивидуальный график - ориентир, чтобы клиенты могли планировать свою жизнь в условиях неопределенности и сложной ситуации в энергетике. Графики доступны на сайте, в чат-боте ДТЭК "Днепровские электросети" индивидуально по каждому адресу", - пояснили в ДТЭК.

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Важно, что графики рассчитываются отдельно для каждого дома. Даже соседние здания могут иметь разные периоды отключений из-за особенностей схемы питания и технических возможностей сети.

"Проверить свой график можно на сайте ДТЭК "Днепровские электросети" и в чат-ботах компании в Viber и Telegram. Для этого достаточно указать адрес - улицу и номер дома. График на следующий день появляется каждый вечер", - добавили там.

Отключения света в Украине

27 ноября сообщалось, что из-за повреждения оборудования в результате вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Днепропетровской области были вынужденно введены аварийные отключения света.

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