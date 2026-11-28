Отмечается, что для Киева практически исключена возможность запуска БЭКов по Бенгази со своей территории.

Россия планирует задействовать для поиска украинского "корабля-носителя", участвовавшего в атаке на корвет класса "Меркурий", морской патрульный самолет Ил-38. Об этом пишет французское издание Intelligence Online, освещающее разведывательные операции и организации по всему миру.

Ил-38, серийное производство которого завершилось еще в начале 1970-х годов, способен находиться в воздухе до 13 часов и оснащен комплексом датчиков, предназначенных для обнаружения надводных кораблей и подводных лодок.

"На протяжении многих лет мы высказывали предположение, что Украина использует "корабли-носители" для запуска безэкипажных катеров (БЭК), особенно в Черном море. Что касается ударов по Бенгази, то сразу после появления сообщений об атаках мы предположили, что они могли быть нанесены не с берега - как утверждали многие СМИ, - а именно с судна", - пишет twz.

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Отмечается, что для Киева практически исключена возможность запуска БЭК по Бенгази со своей территории: ливийский порт находится примерно в 2100 км от ближайшей точки, откуда Украина могла бы спустить такие аппараты на воду.

Издание утверждает, что морские дроны были запущены гораздо ближе. Среди возможных вариантов - запуск с упомянутого выше "корабля-носителя", из районов западной Ливии (где, по утверждениям ливийских властей, Украина ведет деятельность уже много лет) или же сочетание этих двух способов. Также звучали заявления о том, что морские дроны могли быть отправлены из Албании, однако власти этой страны оперативно опровергли данную информацию. Версия с "кораблём-носителем" выглядит наиболее правдоподобной.

"Вне зависимости от того, откуда именно в этом регионе были запущены БЭК, усиление воздушного наблюдения поможет России обнаружить "корабль-носитель" и/или выявить новые попытки атак с применением морских дронов", - добавили аналитики.

Обстановка возле Ливии

Ранее издание Reuters сообщало, что конвой российских судов, перевозивших военную технику в Ливию, развернулся в Средиземном море после того, как 22 ноября в порту Бенгази украинские морские дроны потопили российский корвет.

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