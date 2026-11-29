Также сообщается о возможном ударе по ракетному полигону "Капустин Яр".

В ночь на 29 ноября под ударом дронов оказались сразу несколько промышленных районов России. Больше всего пострадал город Тольятти в Самарской области, где после атаки загорелось крупное предприятие. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

По предварительным данным, огонь охватил завод "Тольяттикаучук", который занимается производством компонентов для ракетного топлива. Местные жители уже выложили в сеть видео с пожаром.

Как известно, предприятие выпускает синтетический каучук и различные продукты нефтехимии. Их используют для производства шин для военной техники, а также деталей для бронемашин и самолетов. По имеющимся данным, после ударов на заводе вспыхнул масштабный пожар.

Видео дня

Кроме того, в мониторинговых каналах пишут об атаке на промзону Нижнекамска. Это город в Татарстане, известный своими нефтехимическими предприятиями. Еще одна вероятная цель, как говорится в сообщениях, – это ракетный полигон "Капустин Яр" в Астраханской области.

Удары по россиянам

Ранее Силы обороны сообщили об ударе по базе "Рубикон" во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области. "Рубикон" – это российский центр, где испытывают новейшие дроны. В ходе удара была уничтожена база, на которой готовили операторов беспилотников, а также жилые помещения и склады с дронами. По предварительным данным, погибли более 30 оккупантов и ещё до 70 получили ранения.

Также 8-й корпус ДШВ ВСУ сообщил, что десантники нанесли удар по логистическому хабу оккупантов в селе Снагость Курской области, расположенном примерно в 7 км от украинской границы.

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