За кризисом в Иране может стоять влиятельное духовное лицо

За поствыборным кризисом в Иране, вылившимся в масштабные уличные протесты, может стоять влиятельное духовное лицо, бывший президент Исламской республики аятолла Хашеми Рафсанджани, пишет Associated Press.

Х.Рафсанджани не сделал ни одного публичного заявления с начала выступлений оппозиции, однако его дочь принимала участие в демонстрациях, а сам Х.Рафсанджани никогда не скрывал своей неприязни к действующему президенту Махмуду Ахмади Нежаду. Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи в своем обращении к нации 19 июня упомянул о своем закулисном противнике как об одном из творцов Исламской революции, однако признал, что у него и Х.Рафсанджани есть "немало расхождений".

По мнению западных политологов, властный ресурс, который имеется у Х.Рафсанджани, предоставляет оппозиции достаточную степень защиты и узаконивает ее выступления. Президент страны М.Ахмади Нежад и его соперник на выборах Мир-Хоссейн Мусави являются лишь политическими "делегатами" соревнующихся религиозных элит, расхождения между которыми становятся все глубже.

Х.Рафсанджани был близким соратником "отца" Исламской революции аятоллы Рухолла Хомейни. В 1989-1997 гг. был президентом Ирана и проиграл на выборах 2005 г. М.Ахмади Нежаду.

Сейчас он занимает влиятельные должности главы Совета по определению политической целесообразности, в обязанности которого входит разрешение споров между Советом стражей конституции и парламентом, и председателя "Собрания экспертов", избирающего верховного руководителя страны. Х.Рафсанджани, как считается, принадлежит лагерю иранских "прагматиков", верных идеалам Исламской революции, но готовых к компромиссам с Западом для создания более позитивного международного образа Ирана.

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