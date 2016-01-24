Самолет Turkish Airlines вынуждено сел в Ирландии из-за записки о бомбе

16:13, 24 января 2016
Мир
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Cамолет Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines, летевший из американского Хьюстона в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Ирландии.

REUTERS

Экипаж обнаружил на борту записку о бомбе в самолете, передает Independent.ie.

После обнаружения записки экипаж сообщил об этом в оперативный центр, а тот в свою очередь предупредил власти Ирландии.

Вскоре в ирландском аэропорту Шаннон был введен чрезвычайный план. 

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Отмечается, что на борту лайнера находились 227 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

На данный момент самолет досматривают правоохранительные органы.

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