Самолет Turkish Airlines вынуждено сел в Ирландии из-за записки о бомбе

Экипаж обнаружил на борту записку о бомбе в самолете, передает Independent.ie.

После обнаружения записки экипаж сообщил об этом в оперативный центр, а тот в свою очередь предупредил власти Ирландии.

Вскоре в ирландском аэропорту Шаннон был введен чрезвычайный план.

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Отмечается, что на борту лайнера находились 227 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

На данный момент самолет досматривают правоохранительные органы.

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