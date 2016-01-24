Самолет Turkish Airlines вынуждено сел в Ирландии из-за записки о бомбе
16:13, 24 января 2016Мир
611
Cамолет Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines, летевший из американского Хьюстона в Стамбул, совершил вынужденную посадку в Ирландии.
REUTERS
Экипаж обнаружил на борту записку о бомбе в самолете, передает Independent.ie.
После обнаружения записки экипаж сообщил об этом в оперативный центр, а тот в свою очередь предупредил власти Ирландии.
Вскоре в ирландском аэропорту Шаннон был введен чрезвычайный план.
Читайте такжеРейс Берлин-Хургада совершил экстренную посадку в Будапеште из-за угрозы взрыва
Отмечается, что на борту лайнера находились 227 человек, включая пассажиров и членов экипажа.
На данный момент самолет досматривают правоохранительные органы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter