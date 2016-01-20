В Давосе объявили о закупке вакцины от Эболы на $5 миллионов

О решении было объявлено в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, передает Би-би-си. По условиям сделки, американская фармацевтическая компания Merck, Sharp&Dohme обязана сохранить 300 тыс. доз вакцины от Эболы для экстренных нужд или будущих клинических испытаний.

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Компания также должна подать заявку на получение лицензии на эту вакцину к концу 2017 года, что позволит альянсу запастись ей для нужд всего мира.

Более 11 тыс. человек погибли в результате последней вспышки заболевания в Западной Африке. Сам масштаб эпидемии - самой крупной в истории в случае с Эболой - привел к беспрецедентным усилиям по созданию вакцин против этого вируса. Процедуру, которая обычно занимает десятилетия, фактически уместили в один год.

Merck проводит клинические испытания с участием тысяч человек в Гвинее. Вакцина VSV-EBOV создана методом генной инженерии, когда фрагмент вируса Эбола соединяется с более безопасным вирусом, чтобы "научить" имунную систему бороться с Эболой.

Предварительные итоги клинических испытаний указывали на 100-процентную эффективность американской вакцины, однако сбор данных все еще продолжается.

В настоящее время клинические испытания проходят и другие вакцины, созданные, в частности, британской GlaxoSmithKline и американской Johnson&Johnson.

Gavi - это партнерство ряда частных и правительственных организаций, целью которого заявлено увеличение доступности вакцинации в бедных странах.