Путин планирует перемены в войне против Украины: Newsweek назвал 3 признака

Россия "несомненно" готовится к эскалации войны, но это не гарантирует, что Кремль обязательно усилит наступление после выборов в РФ.

Россия наращивает ракетные удары по крупным украинским городам, увеличивая производство наиболее эффективного дальнобойного оружия, и пополняется новыми солдатами из Северной Кореи.

Как пишет издание Newsweek, это признаки того, что Россия, вероятно, планирует новую, более интенсивную фазу войны или какую-либо форму эскалации.

Сотрудник аналитического центра Королевского института объединенных служб (RUSI) Эмили Феррис добавила, что хотя Россия "несомненно" готовится к эскалации войны, это не гарантирует, что Кремль обязательно усилит наступление после парламентских выборов.

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"Способна ли Россия? Конечно", - сказала она в комментарии изданию и добавила, что все зависит от того, посчитает ли РФ, что может достичь конкретной цели, а именно захватить весь Донбасс.

Издание указало, что эксперты предлагают несколько сценариев эскалации войны со стороны России. Эти сценарии варьируются от крайне маловероятных – например, применение тактического ядерного оружия на поле боя – до вариантов, которых Кремль хотел бы избежать, таких как призыв сотен тысяч российских граждан в армию для захвата Донбасса.

Ракетный террор

Журналисты отметили, что многие эксперты считают, что наиболее вероятным вариантом является нанесение Россией ударов по критически важной инфраструктуре Украины с использованием еще большего количества дальнобойных ракет.

"Это вполне возможно", - считает Феррис.

Издание отметило, что баллистические и гиперзвуковые ракеты сложнее всего перехватить Украине, особенно сейчас, когда есть нехватка средств ПВО. К тому же, Как только Россия определит, какие из ее ракет смогут обойти украинскую систему ПВО, Кремль ускорит их производство.

Помощь Северной Кореи

По оценкам Украины, Южной Кореи и Запада, Северная Корея предоставила России не только войска, численность которых может составлять до 50 тыс., но и артиллерийские снаряды и баллистические ракеты.

Взамен, по мнению аналитиков, Пхеньян получает боевой опыт, который он может использовать против Южной Кореи, а также помощь в своей развивающейся программе ядерного оружия и жизненно важных каналах доставки гуманитарной помощи.

Слухи о мобилизации

Дополнительные десятки тысяч военных укрепят российскую армию, которая пытается решить проблему поддержания ее численности при столь высоких потерях, написало издание.

Новая волна мобилизации стала бы признаком того, какое давление война оказала на Россию.Когда Путин призвал 300 000 резервистов осенью 2022 года, по всей России вспыхнули протесты, и десятки тысяч людей покинули страну, чтобы избежать службы в армии, напомнили журналисты.

"Сотни тысяч дополнительных военных были бы важны для любого нового крупного наступления в ближайшие месяцы", - подытожило издание.

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов заявил, что после развертывания сети спутников "Рассвет" россияне смогут атаковать всю Украину с помощью беспилотников на онлайн-управлении.

По его словам, сеть спутников "Рассвет" (аналог "Старлинк") у противника станет для Украины проблемой и начинать решать ее нужно уже сейчас.

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