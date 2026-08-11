Какие смартфоны Motorola получат Android 17 уже очень скоро: официальный список

В перечень вошло около 50 моделей – от флагманских складных Razr до доступных моделей серии Moto G.

Компания Motorola подтвердила список смартфонов, которые смогут обновиться до стабильной версии Android 17. В перечень вошло около 50 моделей – от флагманских складных Razr до доступных моделей серии Moto G.

Первыми обновление получили смартфоны линейки Edge (2025). По словам компании, в ближайшие недели процесс рассылки должен охватить и другие совместимые модели. Проверить наличие обновления можно через меню "Настройки" > "Обновление системы".

В список совместимых с Android 17 моделей вошли:

Видео дня

Серия Motorola Razr:

Motorola Razr 70 Ultra

Motorola Razr 70 Plus

Motorola Razr 70

Motorola Razr Ultra 2026

Motorola Razr+ 2026

Motorola Razr 2026

Motorola Razr Fold 2026

Motorola Razr Fold 2025

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60s

Motorola Razr 60d

Motorola Razr 60

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr+ 2025

Motorola Razr 2025

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr+ 2024

Серия Motorola Edge:

Motorola Edge 2026

Motorola Edge 70 Pro+

Motorola Edge 70 Pro

Motorola Edge 70 Max

Motorola Edge 70 Neo

Motorola Edge 70 Plus

Motorola Edge 70 Fusion+

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70

Motorola Edge 2025

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60

Motorola Edge 50 Ultra

Серия Moto G:

Moto G Stylus 2026

Moto G Power 2026

Moto G Play 2026

Moto G 2026

Moto G 2025

Moto G Power 2025

Moto G Stylus 2025

Moto G Max

Moto G87

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G77

Moto G77 Power

Moto G67

Moto G57

Moto G57 Power

Moto G47

Moto G37

Moto G37 Power

Также обновление получит флагман компании Motorola Signature.

По словам компании, Android 17 принесет заметные изменения в фирменную оболочку HelloUI: в системе появится аналог Dynamic Island с функцией Live Updates, "поумневший" ИИ-ассистент Qira и улучшенная система тактильной отдачи.

Кроме того, пользователи получат возможность изменять размер плиток в панели быстрых настроек и настраивать экран блокировки. Обновленный интерфейс также включает панель громкости в стиле Pixel, тонированные иконки приложений и измененную сетку в меню приложений.

Ранее в сети появился список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые точно получат обновление до Android 17.

Меж тем Apple открыла доступ к публичной бета-версии iOS 27, благодаря чему пользователи iPhone 11 и новее могут оценить новую систему за месяц перед финальным выпуском.

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