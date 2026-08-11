Какие смартфоны Motorola получат Android 17 уже очень скоро: официальный список

Компания Motorola подтвердила список смартфонов, которые смогут обновиться до стабильной версии Android 17. В перечень вошло около 50 моделей – от флагманских складных Razr до доступных моделей серии Moto G.

Первыми обновление получили смартфоны линейки Edge (2025). По словам компании, в ближайшие недели процесс рассылки должен охватить и другие совместимые модели. Проверить наличие обновления можно через меню "Настройки" > "Обновление системы".

В список совместимых с Android 17 моделей вошли: 

Видео дня

Серия Motorola Razr:

  • Motorola Razr 70 Ultra
  • Motorola Razr 70 Plus
  • Motorola Razr 70
  • Motorola Razr Ultra 2026
  • Motorola Razr+ 2026
  • Motorola Razr 2026
  • Motorola Razr Fold 2026
  • Motorola Razr Fold 2025
  • Motorola Razr 60 Ultra
  • Motorola Razr 60s
  • Motorola Razr 60d
  • Motorola Razr 60
  • Motorola Razr Ultra 2025
  • Motorola Razr+ 2025
  • Motorola Razr 2025
  • Motorola Razr 50 Ultra
  • Motorola Razr+ 2024

Серия Motorola Edge:

  • Motorola Edge 2026
  • Motorola Edge 70 Pro+
  • Motorola Edge 70 Pro
  • Motorola Edge 70 Max
  • Motorola Edge 70 Neo
  • Motorola Edge 70 Plus
  • Motorola Edge 70 Fusion+
  • Motorola Edge 70 Fusion
  • Motorola Edge 70
  • Motorola Edge 2025
  • Motorola Edge 60 Stylus
  • Motorola Edge 60 Pro
  • Motorola Edge 60 Fusion
  • Motorola Edge 60
  • Motorola Edge 50 Ultra

Серия Moto G:

  • Moto G Stylus 2026
  • Moto G Power 2026
  • Moto G Play 2026
  • Moto G 2026
  • Moto G 2025
  • Moto G Power 2025
  • Moto G Stylus 2025
  • Moto G Max
  • Moto G87
  • Moto G86
  • Moto G86 Power
  • Moto G77
  • Moto G77 Power
  • Moto G67
  • Moto G57
  • Moto G57 Power
  • Moto G47
  • Moto G37
  • Moto G37 Power

Также обновление получит флагман компании Motorola Signature.

По словам компании, Android 17 принесет заметные изменения в фирменную оболочку HelloUI: в системе появится аналог Dynamic Island с функцией Live Updates, "поумневший" ИИ-ассистент Qira и улучшенная система тактильной отдачи.

Кроме того, пользователи получат возможность изменять размер плиток в панели быстрых настроек и настраивать экран блокировки. Обновленный интерфейс также включает панель громкости в стиле Pixel, тонированные иконки приложений и измененную сетку в меню приложений.

Ранее в сети появился список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые точно получат обновление до Android 17.

Меж тем Apple открыла доступ к публичной бета-версии iOS 27, благодаря чему пользователи iPhone 11 и новее могут оценить новую систему за месяц перед финальным выпуском. 

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