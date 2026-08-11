Какие смартфоны Motorola получат Android 17 уже очень скоро: официальный список

Компания Motorola подтвердила список смартфонов, которые смогут обновиться до стабильной версии Android 17. В перечень вошло около 50 моделей – от флагманских складных Razr до доступных моделей серии Moto G.
Первыми обновление получили смартфоны линейки Edge (2025). По словам компании, в ближайшие недели процесс рассылки должен охватить и другие совместимые модели. Проверить наличие обновления можно через меню "Настройки" > "Обновление системы".
В список совместимых с Android 17 моделей вошли:
Серия Motorola Razr:
- Motorola Razr 70 Ultra
- Motorola Razr 70 Plus
- Motorola Razr 70
- Motorola Razr Ultra 2026
- Motorola Razr+ 2026
- Motorola Razr 2026
- Motorola Razr Fold 2026
- Motorola Razr Fold 2025
- Motorola Razr 60 Ultra
- Motorola Razr 60s
- Motorola Razr 60d
- Motorola Razr 60
- Motorola Razr Ultra 2025
- Motorola Razr+ 2025
- Motorola Razr 2025
- Motorola Razr 50 Ultra
- Motorola Razr+ 2024
Серия Motorola Edge:
- Motorola Edge 2026
- Motorola Edge 70 Pro+
- Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Edge 70 Max
- Motorola Edge 70 Neo
- Motorola Edge 70 Plus
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 2025
- Motorola Edge 60 Stylus
- Motorola Edge 60 Pro
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 50 Ultra
Серия Moto G:
- Moto G Stylus 2026
- Moto G Power 2026
- Moto G Play 2026
- Moto G 2026
- Moto G 2025
- Moto G Power 2025
- Moto G Stylus 2025
- Moto G Max
- Moto G87
- Moto G86
- Moto G86 Power
- Moto G77
- Moto G77 Power
- Moto G67
- Moto G57
- Moto G57 Power
- Moto G47
- Moto G37
- Moto G37 Power
Также обновление получит флагман компании Motorola Signature.
По словам компании, Android 17 принесет заметные изменения в фирменную оболочку HelloUI: в системе появится аналог Dynamic Island с функцией Live Updates, "поумневший" ИИ-ассистент Qira и улучшенная система тактильной отдачи.
Кроме того, пользователи получат возможность изменять размер плиток в панели быстрых настроек и настраивать экран блокировки. Обновленный интерфейс также включает панель громкости в стиле Pixel, тонированные иконки приложений и измененную сетку в меню приложений.
Ранее в сети появился список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые точно получат обновление до Android 17.
Меж тем Apple открыла доступ к публичной бета-версии iOS 27, благодаря чему пользователи iPhone 11 и новее могут оценить новую систему за месяц перед финальным выпуском.