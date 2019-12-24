На Львовщине заработал танкодром после 9-летнего перерыва (фото)
На Львовщине с декабря заработал танкодром «Щирец», на котором 9 лет подряд не проводили учения по вождению боевых машин.
Об этом сообщает Армия Inform со ссылкой на комментарий преподавателя и подполковника Академии Сагайдачного Сергея Степанова.
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Для учений специалисты восстановили трассу, прочистили маршруты, накрыли помехи.
Ранее танкодром использовал в обкатке отремонтированной техники Львовский бронетанковый завод, но в деятельности не было системности.
«Здесь хорошие почвы для тяжелой техники, развитая инфраструктура, отдельный удаленный участок. Уже можно отрабатывать упражнение с вождения в колонне протяженностью 8 км. В общем, есть 4 маршрута, по которым можно отрабатывать различные задачи», – пояснил начальник танкодрома.
По словам другого преподавателя Академии Николая Пинчука, сейчас на танкодроме тренируются будущие командиры механизированных подразделений.
«И по опыту АТО/ООС в их программу подготовки включены не только вождения боевой машины пехоты, но и танков Т-64, МТ-ЛБ и БТР-80», – сказал он.