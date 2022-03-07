В Госспецсвязи также опубликовали видео, на котором видно, как люди переходят через реку по доскам.

Эвакуация жителей Ирпеня продолжается. Через разрушенный мост вывели уже более 2 тысяч человек.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

"Продолжается эвакуация жителей Ирпеня под Киевом. Через разрушенный мост вывели уже более 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В Госспецсвязи также опубликовали видео, на котором видно, как люди переходят через реку по доскам.

Сегодня, 7 марта, в 10:00 возобновили эвакуацию людей из города.

Как сообщал УНИАН, жители города Ирпень находятся без света, воды и тепла, оккупанты запретили горожанам выходить из домов. В Ирпене, а также Буче, Гостомеле, Ворзеле, что под Киевом, длительное время идут ожесточенные бои

6 марта оккупанты открыли огонь во время эвакуации из Ирпеня, погибли восемь человек.

7 марта городской голова Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что часть города Ирпень Киевской области захватили оккупанты, а остальная часть сражается с противником.

Вас также могут заинтересовать новости: