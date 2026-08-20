Кроссоверы не оставили никаких шансов конкурентам: названы лидеры украинского авторынка

Частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям, как Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Škoda Kodiaq.

В июле украинский автопарк пополнился 5754 новыми легковыми авто. Из общего количества 59% новых машин приобрели частные покупатели, тогда как на юридических лиц пришлось 41% продаж, сообщает "УкрАвтопром".

По сравнению с июлем 2025 года продажи новых легковых автомобилей частным покупателям сократились на 19%. Корпоративный сегмент продемонстрировал рост на 6%.

Как в частном секторе, так и среди юридических лиц доминируют кроссоверы, которые не оставили никаких шансов другим автомобилям. Главные причины их популярности – высокий клиренс и адаптация к украинским дорогам. Свою роль играют и просторные салоны.

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В обоих сегментах рынка предпочтение отдавали "народным" брендам, предлагающим практичные модели. В то же время, если судить по списку лидеров, корпоративные клиенты чаще выбирали более доступные автомобили.

Среди частных покупателей наибольшим спросом пользовались:

Toyota RAV4 – 278 шт. Hyundai Tucson – 199 шт. Škoda Kodiaq − 150 шт. Mazda CX-5 – 140 шт. Volkswagen Touareg – 128 шт.

Среди юридических лиц самыми популярными были:

Renault Duster – 218 шт. Škoda Octavia – 156 шт. Škoda Kodiaq – 109 шт. Toyota Yaris Cross – 104 шт. Volkswagen Touareg − 84 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В июле украинский автопарк пополнился 1026 легковыми автомобилями китайского производства. В годовом исчислении их количество сократилось на 50%. Большинство легковых автомобилей, ввезенных в Украину из Китая, были электромобилями.

Кроме того, в прошлом месяце украинцы приобрели более 5,2 тысячи подержанных легковых автомобилей из США, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти половину импортированных машин составляли бензиновые автомобили.

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