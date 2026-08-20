В Сербии засуха вернула на поверхность легендарный корабль (фото)

Из-за засухи в Сербии из реки Сава показался корабль, затонувший в 1945 году

Продолжительная жара и засуха, охватившие Европу, приводят к стремительному обмелению рек. Из-за низкого уровня воды на поверхности появляются исторические артефакты, которые десятилетиями, а иногда и столетиями скрывались под водой.

Как пишет AP, в Сербии из реки Сава возле города Сремска-Митровица показался ржавый корпус старого парового буксира Slovenian ("Словенец"). Хотя отдельные части судна уже появлялись над водой, местные жители говорят, что еще никогда корабль не был настолько обнажен. Сербские СМИ уже прозвали его "Титаником Савы".

Судно было построено в 1913 году в Будапеште и первоначально называлось Vag. Пароход перевозил тяжелые грузы между Будапештом и другими городами на Дунае. Он пережил Первую мировую войну, а после распада Австро-Венгерской империи перешел к новому государству – Королевству сербов, хорватов и словенцев – и получил новое название.

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Во время Второй мировой войны корабль использовали для перевозки раненых и оборудования. В конце апреля 1945 года судно, на борту которого находились раненые бойцы, подорвалось на немецкой мине и затонуло. С тех пор оно остается на дне Савы.

Засуха в Европе: что еще нашли на дне обмелевших рек

Однако этот корабль – далеко не единственная находка, которую открыла европейская засуха. На границе Сербии и Румынии из обмелевшего Дуная показались останки немецких военных кораблей времен Второй мировой войны. Некоторые из них до сих пор могут содержать оружие. Эти суда были намеренно затоплены отступавшими немецкими войсками.

В Италии сильнейшая за 70 лет засуха обнажила части древнего моста через реку Тибр, которым когда-то пользовались римские императоры. А в Болгарии из песка на дне Дуная ученым удалось извлечь останки шерстистого мамонта – челюсть, бивни, ребра и другие кости.

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