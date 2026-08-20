Китай успешно вернул на Землю первую ступень своей ракеты Zhuque-3.

Китайский стартап LandSpace успешно посадил первую ступень ракеты-носителя Zhuque-3. Как заявляют в Китае, это стало "ответом" на ракету Falcon 9 компании SpaceX.

South China Morning Post пишет, что космический аппарат Zhuque-3 длиной 66,1 метра стартовал с пилотной зоны коммерческих космических инноваций Дунфэн на северо-западе Китая. А в среду девятидвигательная первая ступень (или ускоритель) вернулась на посадочную площадку в провинции Ганьсу, в 390 км к юго-востоку от стартовой площадки. Это значит, что Китаю первому в мире удалось освоить двухэтапную стратегию запуска. Даже США не могут пока запускать и возвращать ракету по двум разным траекториям.

Любопытно, что эта ступень ракеты выполнена из нержавеющей стали. Раньше подобные детали делали из алюминия. Но стальная ракета обходится дешевле.

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Таким образом Китай сокращает отставание от США в использовании многоразовых ракет. Теперь им удалось создать ракету-носитель орбитального класса, которую можно возвращать на Землю после запуска.

Как пишет Reuters, возможность восстановить и повторно использовать ускоритель имеет решающее значение для снижения затрат и упрощения вывода спутников на орбиту. Это превращает освоение космоса в коммерчески жизнеспособный бизнес, подобный гражданской авиации.

История разработки ракеты Zhuque

Напомним, что первое испытание этой многоразовой ракеты прошло осенью прошлого года компанией Landspace, которая была основана в 2015 году. Первая, неудачная, попытка выйти на орбиту была в 2018 году.

Следующая ракета, Zhuque-2, работала на метане и жидком кислороде. В 2023 году состоялся ее успешный запуск. Тогда Landspace стала первой компанией, которая вышла на орбиту с помощью такой комбинации топлива.

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