Паша Ли погиб сегодня, 6 марта.

Сегодня, 6 марта, российские оккупанты обстреляли Ирпень. Под обстрелами погиб известный украинский актер Паша Ли, которому было всего 33 года.

Ранее Паша вступил в территориальную оборону, чтобы защищать свою землю от российских оккупантов. Но, увы, его жизнь оборвалась из-за вражеской пули.

Еще буквально два дня назад Ли публиковал в своих соцсетях фотографии и писал посты.

"За последние 48 часов есть возможность сесть и фото бросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся, и все будет Украина. Мы работаем!", - это был последний пост актера.

Отметим, Паша Ли известен по ролям в таких фильмах как "Штольня", "Тени забытых предков", "Встреча одноклассников" и других.

Вас также могут заинтересовать новости: