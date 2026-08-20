Атака РФ на Украину: Польша подняла в небо авиацию, на территории Румынии упал дрон

В Румынии в результате падения беспилотника произошел пожар.

В ночь на 20 августа Польша задействовала свою военную авиацию в связи с российским обстрелом на территории Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооруженных сил Польши через Центр воздушных операций - Командование воздушного компонента - задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности", - добавили в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такие меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой.

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В то же время в Министерстве обороны Румынии сообщили, что в 02:23 система радиолокационного наблюдения страны обнаружила группу воздушных целей вблизи границы с Украиной.

В воздух были подняты два истребителя F-18 воздушно-космических сил Испании для наблюдения за ситуацией, а также вертолёт IAR-330 SOCAT Воздушных сил Румынии для воздушной разведки.

"В 03:21 беспилотник вошёл в национальное воздушное пространство примерно в 13 километрах к востоку от муниципалитета Галац. В 03:24 экипаж вертолета IAR-330 SOCAT сообщил, что цель упала примерно в 4 километрах к северо-востоку от города Гринду, уезд Тулча, в безлюдной местности", - отметили в министерстве.

В результате падения беспилотника возник пожар, который потух самостоятельно. В министерстве заверили, что никто не пострадал. Группа военных направляется к месту падения для обеспечения безопасности района.

Обстрел со стороны РФ 20 августа - что известно

Как писал УНИАН, РФ массированно атаковала Украину ракетами. В частности, под ударом оказался Киев, в результате чего погибли 12 человек, еще более 30 человек получили ранения.

Отмечается, что попадания, разрушения и пожары зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах.

Также оккупанты атаковали Киевскую область, в результате чего погиб мужчина, еще семь человек получили ранения. В результате обстрела поврежден один из промышленных объектов, на месте работали все соответствующие службы, ликвидируя пожар.

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