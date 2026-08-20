Из-за ударов РФ в ряде областей Украины нет света: ждать ли графиков отключений

Потребителей призвали перенести активное энергопотребление сегодня на дневное время.

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов зафиксировано отключение света у части потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Отмечается, что везде, где это в настоящее время позволяют условия безопасности, уже проводятся аварийно-восстановительные работы.

Также сообщается, что во время воздушной тревоги обесточилась и высоковольтная линия, питающая временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В результате – в 15-й раз с начала этого года ЗАЭС перешла на работу от дизель-генераторов.

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"Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения", – отметили в министерстве.

При этом потребителей призвали перенести активное энергопотребление сегодня на дневное время – с 10:00 до 16:00.

По состоянию на утро в ДТЭК сообщали об отключении электроэнергии в части Киева. Энергетикам удалось восстановить свет для 50 000 семей по резервным схемам. Еще около 40 000 домов оставались без электроэнергии.

"Как только военные и спасатели дадут разрешение, энергетики приступят к ремонту повреждённого оборудования", – отметили энергетики.

Атака РФ 20 августа – главные новости

В ночь на 20 августа россияне массированно атаковали Киев и область баллистическими ракетами и гиперзвуковыми ракетами "Циркон", а также крылатыми ракетами и ударными дронами. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие.

21 августа в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки РФ на украинскую столицу. В Офисе генерального прокурора сообщили, что в результате вражеской атаки в Киеве погибли 12 человек. Еще один человек погиб в Киевской области. Общее число пострадавших возросло до 40, из них, в частности, двое – сотрудники полиции.

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