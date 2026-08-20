США организовали тайный коридор для нефти через Ормузский пролив, - Axios

Отмечается, что танкерам помогают американские военные.

Американские военные организовали морской коридор для прохода судов через Ормузский пролив. По тайному проходу ежедневно транспортируются миллионы баррелей нефти, что можно считать успехом, даже несмотря на то, что война зашла в тупик, сообщили Axios два американских чиновника.

В рамках операции, которая проводится уже несколько недель, каждую ночь 15–20 танкеров входят в пролив и выходят из него через южный канал вдоль побережья Омана. По словам чиновников, из пролива ежедневно вывозится около 10 миллионов баррелей нефти – примерно половина довоенного объема.

Операция под руководством США смягчает один из самых болезненных аспектов войны – сбои в поставках нефти, которые привели к резкому скачку цен на "черное золото". Хотя объем нефти, поступающей из пролива, по-прежнему ниже довоенного уровня, но это оказывает заметное влияние на мировые поставки, отмечают чиновники.

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"Мы уже два месяца контролируем южную полосу Ормузского пролива. Корпус стражей Исламской революции может доставлять неудобства, но он не контролирует пролив. Это делаем мы", – заявил один из американских чиновников.

Как работает схема

Оперативная группа координирует свои действия с региональными партнерами из стран Персидского залива. Она составляет ежедневный список судов, выходящих из Персидского залива через Ормузский пролив в Аравийское море, а также список арендованных пустых танкеров, которые следуют из Аравийского моря через пролив в порты стран Персидского залива для загрузки нефти.

Каждую ночь суда должны двигаться одной большой колонной в направлении выхода в течение определенного временного интервала и одной большой колонной в направлении входа в течение другого временного интервала. Затем они проходят через южный канал в соответствии с указаниями американских военных.

По словам официальных лиц, реализация этой операции стала возможной благодаря двухнедельной военной операции Центрального командования США, в ходе которой были выведены из строя иранские системы радиолокационного и морского наблюдения. Иран утратил возможность отслеживать движение судов в южном канале пролива.

Война Ирана и США - последние новости

CNN сообщало, что Иран потерял контроль над частью Ормузским проливом. В частности, 80% всех судов, прошедших через пролив, следовали по Оманскому маршруту. Такой путь официально разрешен ООН, но против него активно выступает Иран.

При этом президент США Дональд Трамп заявил о планах развязать против Ирана масштабную экономическую войну, подчеркнув свое разочарование отказом Тегерана капитулировать, несмотря на недели военных ударов и американскую блокаду, ограничившую экспорт нефти из страны.

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